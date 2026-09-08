Neuquén toma la posta en las rutas mientras crece el impuesto nacional a los combustibles

El escenario de la infraestructura vial expone un contraste entre la recaudación nacional y las responsabilidades que están asumiendo las provincias. Mientras el Estado nacional continúa percibiendo el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos incluido en cada litro de nafta y gasoil, Neuquén avanzó en la ejecución y mantenimiento de caminos y corredores estratégicos, incluso frente al traspaso de responsabilidades sobre trazas que requieren inversiones para acompañar el crecimiento productivo.

La discusión adquiere relevancia porque parte de los recursos vinculados a los combustibles tiene como destino establecido por el esquema legal el financiamiento del sistema de transporte y la infraestructura vial. Al mismo tiempo, la inversión nacional en rutas atraviesa un escenario diferente al de años anteriores y varias provincias comenzaron a asumir un mayor protagonismo para garantizar obras y mantenimiento. En ese contexto, Neuquén tomó a su cargo responsabilidades viales sin que ello implique recibir de manera directa y equivalente los recursos que se recaudan en el territorio mediante el impuesto a los combustibles.

Los números muestran además que la recaudación asociada al gravamen tuvo un fuerte crecimiento. Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), el impuesto a los combustibles aumentó 1.387% desde el cambio de gestión nacional, frente a una inflación acumulada del 329% durante el mismo período. Su participación sobre el precio de la nafta pasó del 8,9% en noviembre de 2023 al 20,1% en agosto de 2026, mientras que en términos reales la recaudación del tributo también registró un incremento significativo.

Frente a esta realidad, Neuquén decidió avanzar con un esquema propio para sostener y ampliar su infraestructura. El gobernador Rolando Figueroa aseguró que la Provincia llegará en octubre a más de 1.000 kilómetros de rutas en ejecución, una escala de obras destinada a mejorar la conectividad entre localidades y, al mismo tiempo, acompañar el desarrollo de Vaca Muerta. La estrategia provincial contempla inversiones en corredores fundamentales para la producción, el turismo y la circulación cotidiana de los neuquinos.

De esta manera, se configura un escenario en el que Nación conserva la recaudación de un impuesto que contempla recursos para el sistema de transporte, mientras Neuquén incrementa su participación directa en la construcción, reparación y mantenimiento de la infraestructura vial. Sin dejar de formar parte del esquema tributario nacional, la Provincia decidió asumir esas necesidades y destinar recursos propios para sostener las obras, con una planificación que apunta a superar los 1.000 kilómetros de rutas en marcha, aun en un contexto de menor participación nacional en la ejecución de nuevos caminos.