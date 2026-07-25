Con las recientes nevadas Villa Pehuenia-Moquehue volvió a pintarse de blanco y se fortalece la temporada de invierno

Las recientes nevadas revigorizaron la temporada de invierno y Villa Pehuenia-Moquehue se tiñó de blanco. Los amantes de los deportes de invierno podrán esquiar y practicar snowboard en el Parque de Nieve Batea Mahuida y, a su vez, disfrutar de toda la oferta turística que la Capital Neuquina de la Gastronomía tiene para ofrecer.

La nieve volvió a ser protagonista en Villa Pehuenia-Moquehue

Después de varios días de precipitaciones níveas en la cordillera neuquina, Villa Pehuenia-Moquehue recuperó uno de sus mayores atractivos: el paisaje completamente cubierto de nieve. Bosques de araucarias, montañas, lagos y caminos se transformaron en una postal típica del invierno en la Patagonia que invita tanto a turistas como a residentes a disfrutar de una escapada inolvidable.

Ubicada a poco más de 300 kilómetros de Neuquén capital, la aldea de montaña ofrece una combinación ideal entre naturaleza, aventura y gastronomía, convirtiéndose en uno de los destinos más buscados durante las vacaciones de invierno.

Esquí y snowboard, las dos disciplinas más disfrutadas con las nuevas nevadas en Villa Pehuenia-Moquehue - Foto: Gentileza

Batea Mahuida, el gran atractivo de la temporada

El Parque de Nieve Batea Mahuida se consolidó nuevamente como el epicentro de las actividades invernales. Administrado por la comunidad mapuche Puel, el centro de esquí ofrece opciones para principiantes y experimentados, con pistas aptas para esquí alpino, snowboard y sectores recreativos para toda la familia.

Los valores vigentes para turistas son de $60.000 el pase de día completo y $48.000 el de medio día. Para residentes de Villa Pehuenia-Moquehue, Lonco Luan, Aluminé y Zapala, los precios se reducen a $46.000 para jornada completa y $25.000 para medio día.

Además, quienes quieran sumar diversión pueden acceder al sector de trineos por $5.000 por persona.

La nieve en Villa Pehuenia-Moquehue permite disfrutar a pleno la temporada y realizar deportes de invierno - Foto: Gentileza

Alquiler de equipos y clases para quienes se inician

Una de las ventajas del destino es que no hace falta contar con equipamiento propio para disfrutar de la nieve. El alquiler completo de esquís tiene un costo de $35.000 por día y $28.000 para medio día. En tanto, la escuela de esquí ofrece clases individuales por $50.000, clases para dos personas por $88.000 y clases grupales de una hora por $42.000.

Esto convierte a Villa Pehuenia-Moquehue en una excelente alternativa para quienes buscan tener su primer contacto con los deportes de invierno.

Una familia disfruta de un paisaje nevada con el arcoíris que "corona" el cielo de Villa Pehuenia-Moquehue - Foto: Gentileza

Más allá del esquí: lagos, senderos y paisajes únicos

Aunque la nieve es la gran protagonista, la propuesta turística va mucho más allá de las pistas.

Los visitantes pueden recorrer la costa del Lago Aluminé, realizar caminatas con raquetas entre bosques de pehuenes cubiertos de nieve o simplemente disfrutar de los paisajes que ofrecen algunos de los miradores más espectaculares de la Patagonia.

El muelle turístico y la costanera gastronómica son dos de los puntos más elegidos para contemplar el atardecer sobre el lago, mientras que el centro comercial sorprende con sus construcciones de madera, cabañas y locales que parecen surgir entre la nieve.

Las compras no pueden faltar durante una visita a Villa Pehuenia-Moquehue - Foto: Gentileza

Artesanías con identidad patagónica

Para quienes buscan llevarse un recuerdo de su viaje, el Paseo de los Artesanos es una parada obligada. Allí pueden encontrarse tejidos en telar, cerámicas, piezas de platería, tallados en madera y objetos inspirados en la araucaria y el piñón, símbolos característicos de la región.

Cada producto refleja la identidad cultural y natural de Villa Pehuenia-Moquehue, aportando un valor agregado a la experiencia turística.

Una copa de vino, una buena picada y la nieve de fondo: el plan ideal para disfrutar de Villa Pehuenia-Moquehue - Foto: Gentileza

La Capital de la Gastronomía Neuquina invita a quedarse un día más

La gastronomía es otro de los grandes motivos para visitar la localidad. Trucha, cordero patagónico, preparaciones con piñón, chocolates calientes y cervezas artesanales forman parte de una oferta que atrae visitantes durante todo el año.

El costo promedio de una experiencia gastronómica completa, incluyendo plato principal, postre y vino, oscila entre $45.000 y $50.000 por persona, dependiendo del establecimiento elegido.

Después de una jornada en la nieve, sentarse junto a un hogar a leña para disfrutar de los sabores regionales es una experiencia que completa la visita a uno de los destinos más encantadores del invierno neuquino.