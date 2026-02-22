Crecimiento laboral: la Provincia tiene más de 800 empresas activas que fortalecen el empleo registrado

Neuquén reafirma su perfil productivo y su capacidad de generar empleo genuino. De acuerdo con los últimos datos difundidos a nivel nacional, mientras en la mayoría de las provincias se registra una disminución en la cantidad de empresas empleadoras y en el empleo formal, la Provincia mantiene una tendencia sostenida de crecimiento.



Actualmente 812 empresas se encuentran inscriptas en Emplea Neuquén, el programa provincial de intermediación laboral que articula la demanda del sector privado con trabajadores neuquinos.



La red empresarial activa dentro del programa refleja el dinamismo económico provincial. Neuquén capital concentra 612 firmas, seguida por Villa la Angostura con 40, Plottier con 36, San Martín de los Andes con 23 y Centenario con 22, mientras que el resto se distribuye en distintas localidades, ampliando las oportunidades laborales en todo el territorio.



La diversidad de sectores que participan del programa es otro indicador del crecimiento sostenido. El rubro comercio lidera con 148 empresas, seguido por construcción con 88, gastronomía con 72, servicios petroleros con 40, hotelería con 36, educación con 26, salud con 24, y los sectores automotriz y transporte con 22 empresas cada uno, además de 334 firmas que aún no especificaron su actividad.



Estos números se inscriben en un escenario nacional complejo, donde informes recientes señalan la pérdida de más de 21.000 empresas empleadoras privadas en los últimos dos años. Frente a ese contexto, Neuquén se posiciona como una de las jurisdicciones con mayor generación de empleo registrado y la única que continúa mostrando crecimiento neto en cantidad de empresas.



El rol del sector privado es central en este proceso. A través de Emplea Neuquén, las empresas publican búsquedas laborales, definen perfiles y priorizan la contratación de mano de obra local. El Estado acompaña mediante la intermediación, la articulación territorial y la promoción de capacitaciones orientadas a responder a las necesidades productivas.



De esta manera, Neuquén consolida un modelo de desarrollo basado en la articulación público-privada, el fortalecimiento del entramado productivo y la generación de empleo formal como eje central de crecimiento y bienestar para las familias neuquinas.



