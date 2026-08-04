Franco Savanco, un guardavidas de Neuquén de 35 años, fue detenido el 17 de julio por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando regresaba junto a su esposa a su casa en el sur de Texas, tras un viaje a Washington por su primer aniversario de casados.

Según confirmó su familia, Savanco no enfrenta cargos penales. El motivo de la detención sería el vencimiento de su green card, que había expirado aproximadamente un mes antes, aunque ya había iniciado el trámite para actualizar su situación migratoria luego de casarse con una ciudadana estadounidense.

Actualmente permanece alojado en un centro de detención migratoria en Farmville, Virginia, donde espera una audiencia prevista para el 9 de agosto, instancia que podría definir si recupera la libertad o continúa bajo custodia del ICE.

El caso de Franco Savanco mantiene en vilo a su familia en Neuquén

Lo que comenzó como un viaje para celebrar el primer aniversario de matrimonio terminó en una situación de incertidumbre para toda una familia neuquina.

Franco Savanco vive desde hace más de un año en las cercanías de McAllen, Texas, junto a su esposa, una ciudadana estadounidense de origen mexicano. El 17 de julio, cuando ambos regresaban desde Washington, fue interceptado por agentes del ICE antes de abordar el vuelo de regreso.

Desde entonces permanece detenido mientras avanza el proceso migratorio.

Por qué fue detenido por el ICE

El padre del joven, José Luis Savanco, aseguró que su hijo no está acusado de cometer ningún delito.

Según explicó, la detención estaría vinculada exclusivamente a una cuestión administrativa: la green card había vencido hacía alrededor de un mes.

Además, indicó que Franco ya había iniciado el trámite correspondiente para regularizar su residencia permanente tras contraer matrimonio.

"No cometió ningún delito, solo tenía la green card vencida", afirmó.

Permanece en un centro migratorio de Virginia

Actualmente Savanco permanece alojado en un centro de detención del ICE ubicado en Farmville, Virginia.

Su familia aseguró que el contacto es muy limitado y que prácticamente toda la comunicación se realiza a través de su esposa.

También manifestaron preocupación por las condiciones del establecimiento, ya que existen denuncias públicas sobre presuntos problemas de alimentación, atención médica y trato a los detenidos, aunque esas denuncias no están vinculadas específicamente al caso del neuquino.

¿Qué ocurrirá el 9 de agosto?

La próxima fecha clave será el 9 de agosto, cuando se desarrollará la audiencia migratoria.

En esa instancia las autoridades analizarán la situación administrativa de Savanco y podrían resolver:

Su liberación.

La continuidad de la detención.

La evolución de su trámite migratorio.

Hasta el momento, la familia espera una resolución favorable.

Cómo actúa el ICE en estos casos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es el organismo federal estadounidense encargado de hacer cumplir parte de la legislación migratoria.

En determinados casos, irregularidades documentales, como permisos vencidos o situaciones migratorias pendientes, pueden derivar en procedimientos de detención mientras un juez de inmigración analiza cada expediente.

Estar casado con un ciudadano estadounidense no impide automáticamente una detención migratoria, aunque ese vínculo puede formar parte de la evaluación judicial según las circunstancias de cada caso.

El impacto del caso en Neuquén

Franco Savanco es conocido en Neuquén por su trabajo como guardavidas.

La noticia generó preocupación entre familiares, amigos y conocidos, que siguen el caso a la distancia mientras esperan la audiencia prevista para agosto.

Su padre permanece en la capital neuquina siguiendo cada novedad junto al resto de la familia.

Contexto: controles migratorios más estrictos

El caso ocurre en un escenario de mayor control migratorio en Estados Unidos, donde las autoridades intensificaron la fiscalización sobre documentación y permanencia legal de extranjeros.

Especialistas en derecho migratorio señalan que las personas con trámites pendientes pueden quedar sujetas a procedimientos administrativos mientras la Justicia resuelve su situación, especialmente cuando existen vencimientos de documentación.