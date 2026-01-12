En los Golden Globes 2026, Mark Ruffalo utilizó la alfombra roja para llevar la campaña Be Good y hacer un fuerte llamado de atención sobre la violencia ejercida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. El actor rindió homenaje a Renee Nicole Good, una mujer de 37 años que fue asesinada dentro de su automóvil por un agente del ICE en Minneapolis el 7 de enero, un caso que ha generado un amplio rechazo y debate social.

Ruffalo no se limitó a un gesto simbólico: al ser consultado sobre el asesinato de Good, lanzó una crítica directa y contundente contra Donald Trump y las políticas migratorias que, a su juicio, alimentan un clima de miedo y persecución. "Tenemos un presidente que miente sobre lo que está pasando, que desprecia el derecho internacional y actúa como si nada importara más que su propia moral", afirmó el actor, y añadió: "un delincuente condenado, un violador y un pedófilo". Estas declaraciones interrumpieron la transmisión oficial y marcaron un quiebre con el tono habitual de la gala.

El intérprete de The Hulk señaló que el problema va más allá de una sola persona, advirtiendo que confiar en la moralidad de líderes como Trump para dirigir a la nación más poderosa del mundo implica estar en "serios problemas". Además, expresó que muchos ciudadanos viven "aterrorizados y con miedo", incluyendo a él mismo, y concluyó con una frase tajante: "Lo que estoy viendo que pasa hoy no es América".

Ruffalo contundente en la entrega de premios

Las palabras de Ruffalo se enmarcaron en un contexto de críticas políticas que dominaron la ceremonia de los Golden Globes, tradicionalmente conocida por su tono irónico y crítico. Judd Apatow, director y productor, también aprovechó el evento para lanzar una frase que resonó con fuerza: "Creo que ahora estamos en una dictadura", un comentario cargado de humor ácido que reflejó el clima de descontento político.

Por su parte, el cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho, ganador del premio a Mejor película de habla no inglesa por "El agente secreto", destacó la importancia del momento histórico para la producción cinematográfica en Estados Unidos y el mundo, resaltando el impacto que el contexto político estadounidense tiene sobre las libertades creativas y las democracias globales.

La campaña Be Good, que rindió homenaje a Renee Good, contó con el apoyo visible de otras figuras como Wanda Sykes, Jean Smart y Ariana Grande, quienes lucieron el pin de la iniciativa. El asesinato de Good ha puesto nuevamente bajo la lupa al ICE y sus prácticas, que han sido objeto de denuncias previas por violencia y abuso.

En el ámbito artístico, la ceremonia también reconoció a destacados exponentes del cine. "Una batalla tras otra" se llevó el premio a Mejor película musical o de comedia, mientras que "Hamnet" ganó como Mejor película dramática, con Jessie Buckley premiada como Mejor actriz dramática. Wagner Moura recibió el galardón a Mejor actor por "O Agente Secreto", que además fue reconocida como Mejor película en lengua no inglesa. Otros ganadores incluyeron a Timothée Chalamet, Rose Byrne, Teyana Taylor y Stellan Skarsgård.

La edición 2026 de los Golden Globes dejó claro que, más allá de la entrega de premios, la gala se convirtió en un escenario para expresar un malestar profundo sobre la situación política y social de Estados Unidos. El humor y la ironía convivieron con denuncias y mensajes contundentes que trascendieron el espíritu festivo y pusieron a Hollywood nuevamente en el centro del debate público.