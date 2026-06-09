Neuquén registró una tasa de morosidad del 23,6% entre las personas que tienen algún tipo de financiamiento, según un informe de la consultora Analytica elaborado con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La provincia aparece entre las jurisdicciones con menor nivel de incumplimiento del país, sólo por detrás de la Ciudad de Buenos Aires (16,1%) y La Pampa (19,5%). Aun así, casi uno de cada cuatro deudores neuquinos presenta atrasos significativos en el pago de sus obligaciones financieras.

El relevamiento se conoció tras confirmarse que la morosidad a nivel nacional alcanzó al 26,9% de los deudores, equivalente a 5,3 millones de argentinos.

Neuquén muestra mejores números que gran parte del país

Mientras provincias como San Juan (36%), La Rioja (35,3%) y Catamarca (34,8%) lideran el ranking nacional de morosidad, Neuquén se mantiene entre las jurisdicciones con mejores indicadores.

La diferencia es significativa: la tasa neuquina se ubica más de tres puntos por debajo del promedio nacional, una señal que refleja una situación relativamente más sólida respecto de otras regiones.

Sin embargo, los especialistas advierten que el dato no debe interpretarse como ausencia de problemas. El porcentaje implica que miles de neuquinos tienen dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

La Patagonia concentra las deudas más altas del país

Uno de los datos que más llama la atención del informe es que la Patagonia figura entre las regiones con los montos de deuda más elevados.

Los analistas atribuyen este fenómeno al mayor costo de vida, especialmente en rubros como vivienda, servicios, transporte y consumo diario.

En ese contexto, Neuquén aparece como una de las provincias donde los hogares suelen manejar niveles de endeudamiento superiores al promedio nacional, aunque con una capacidad de pago que hasta ahora evita niveles de mora similares a los observados en el norte argentino.

Los jóvenes también son el grupo más vulnerable en Neuquén

Aunque el informe no discrimina la morosidad juvenil por provincia, la tendencia nacional también genera preocupación en Neuquén.

A nivel país, los jóvenes de entre 18 y 30 años presentan niveles de morosidad cercanos al 40%, la cifra más alta entre todos los grupos etarios.

La situación está relacionada con las dificultades de inserción laboral, el empleo informal y la creciente utilización de créditos de consumo, billeteras virtuales y financiamiento digital para afrontar gastos cotidianos.

Qué tipo de deudas presentan más incumplimientos

El informe revela que las mayores dificultades de pago aparecen fuera del sistema bancario tradicional.

La tasa de morosidad alcanza:

19,2% entre quienes sólo deben a bancos

28,9% entre usuarios de fintech

32,2% entre quienes se financian con entidades no bancarias

Esto significa que los créditos rápidos, préstamos personales y tarjetas de consumo concentran buena parte de los problemas de pago observados actualmente.

El dato que diferencia a Neuquén del resto del país

Mientras muchas provincias combinan alta morosidad con bajo acceso al crédito formal, Neuquén presenta una situación distinta.

La actividad vinculada a Vaca Muerta, los salarios por encima del promedio nacional en algunos sectores y una economía regional más dinámica ayudan a sostener mejores niveles de cumplimiento financiero.

Sin embargo, el informe también muestra que el endeudamiento continúa creciendo y que la provincia no está completamente aislada de una problemática que afecta a millones de argentinos.

Por ahora, Neuquén se mantiene entre las provincias con menor nivel de morosidad del país. Sin embargo, el dato de que casi uno de cada cuatro deudores presenta atrasos en sus pagos muestra que el problema también tiene impacto local.

La evolución del empleo, la inflación y el acceso al crédito serán factores clave para determinar si la provincia logra sostener esta posición durante los próximos meses o si termina acompañando la tendencia nacional de deterioro financiero.