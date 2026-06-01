El Banco Provincia del Neuquén (BPN) pondrá en marcha el próximo 16 de junio una nueva línea de crédito destinada a la reestructuración de deudas de sus clientes. La herramienta permitirá cancelar compromisos financieros vigentes con la entidad y consolidarlos en una sola financiación.

La medida está dirigida a clientes de Banca Personas que registren una situación crediticia diferente a la categoría normal establecida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El objetivo es facilitar la reorganización de las finanzas familiares y ofrecer cuotas más accesibles.

Según informó la entidad, la línea permitirá refinanciar hasta 50 millones de pesos, con plazos de hasta 36 meses y condiciones diferenciadas según el vínculo que mantenga el cliente con el banco.

Una nueva alternativa para ordenar las finanzas

La propuesta apunta a personas que mantienen varios compromisos crediticios dentro de la entidad y necesitan simplificar su esquema de pagos.

A través de esta modalidad, el cliente podrá cancelar la totalidad de sus deudas preexistentes con BPN y transformarlas en un único préstamo, con una estructura de cuotas adaptada a las condiciones de la nueva línea.

Desde el banco destacaron que la herramienta busca aportar previsibilidad financiera y aliviar la carga mensual de quienes atraviesan dificultades para sostener sus obligaciones crediticias.

Cuáles son las condiciones del nuevo crédito

La línea tendrá un monto máximo de $50 millones y un plazo de financiación de hasta 36 meses.

Las tasas estarán vinculadas al sistema UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) y variarán según el tipo de cliente:

UVA + 15% para quienes acrediten haberes en BPN.

para quienes acrediten haberes en BPN. UVA + 20% para clientes que no perciban sus ingresos a través de la entidad.

Los préstamos serán otorgados en pesos, aunque expresados en UVA, por lo que su valor se actualizará mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

¿Quiénes podrán acceder?

La línea está destinada exclusivamente a clientes de Banca Personas que presenten una calificación crediticia distinta de la categoría normal según los criterios del BCRA.

Esto incluye a usuarios que registran atrasos, dificultades de pago o señales de deterioro en su capacidad financiera, pero que buscan regularizar su situación mediante un esquema más ordenado.

La línea que ya está vigente

La nueva herramienta se suma a otra línea de Reestructuración de Deudas que actualmente ofrece el banco.

En ese caso, el programa está orientado a clientes con atrasos en sus obligaciones crediticias o con riesgo de incumplimiento en el corto plazo. La principal diferencia es que no posee un monto máximo establecido, permite incluir una o varias operaciones vigentes y ofrece un plazo de hasta 72 meses.

La tasa de esta línea vigente es del 60% nominal anual fija.

El impacto para las familias neuquinas

El lanzamiento se produce en un contexto en el que muchas familias buscan reducir el peso de sus compromisos financieros y reorganizar sus gastos mensuales.

La posibilidad de unificar deudas en una sola cuota suele ser utilizada por entidades financieras para evitar el sobreendeudamiento, mejorar la capacidad de pago de los clientes y reducir los riesgos de incumplimiento.

En este caso, BPN apuesta a complementar su oferta actual con una alternativa que combine refinanciación, simplificación administrativa y una estructura de pagos más previsible.

Qué cambia para quienes tienen deudas en BPN

La principal novedad es que los clientes alcanzados podrán reemplazar varios compromisos financieros por un único préstamo, con nuevas condiciones de plazo y tasa.

Esto permite concentrar los vencimientos en una sola obligación y, en muchos casos, acceder a cuotas iniciales más bajas que las que enfrentaban con múltiples créditos activos.

Qué pasará a partir del 16 de junio

La nueva línea comenzará a estar disponible desde el 16 de junio, fecha a partir de la cual los clientes que cumplan los requisitos podrán iniciar las gestiones para evaluar su acceso al programa.

La entidad continuará ofreciendo de manera paralela la línea de reestructuración vigente, por lo que cada caso podrá analizarse según la situación crediticia y las necesidades financieras del solicitante.