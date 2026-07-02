Julio marcó el inicio de las primeras nevadas en la Región Sur de Río Negro, un fenómeno esperado tras varios años de sequía. Aunque las precipitaciones fueron leves y se concentraron en las zonas más altas, representan un aporte clave para la recuperación del pastizal natural y la recarga de las fuentes de agua que sostienen la producción ganadera.

Frente a este escenario, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo puso en marcha el operativo previsto para la temporada invernal. La estrategia incluye la distribución de 190.000 kilos de pellets de alfalfa, destinados a reforzar los bancos de forraje que funcionan en municipios y comisiones de fomento. Esta herramienta permite contar con reservas de alimento antes de que las condiciones climáticas compliquen el acceso a los establecimientos rurales.

Las primeras entregas ya alcanzaron a Ñorquinco, Pilcaniyeu, Comallo, Mencué y Paso Flores, y continuarán en Colán Conhué, Laguna Blanca, Pilquiniyeu del Limay, Mamuel Choique, Río Chico y Ojos de Agua, para luego avanzar hacia el centro, el este y el norte de la Región Sur. El esquema se sostiene sobre un trabajo compartido con municipios y comisiones de fomento, que organizan la distribución y, en muchos casos, fortalecen los bancos de forraje con recursos propios. Esa articulación asegura rapidez y cercanía en la asistencia a los pequeños productores.

La estrategia se complementa con infraestructura diseñada para anticiparse a las contingencias climáticas. En el contexto de la Estrategia Provincial de Gestión Integral del Riesgo en el Sector Agropecuario, Río Negro construyó 25 galpones de acopio de forraje, con una inversión cercana a $3.000 millones. Cada depósito, de 200 metros cuadrados, permite almacenar alimento en puntos estratégicos, mejorar la logística y reducir los tiempos de respuesta frente a nevadas o períodos de sequía.

El subsecretario de Ganadería Ovina, Caprina y Arraigo, Juan Carlos Escobar, destacó que estas primeras nevadas son alentadoras: “La nieve favorece la recuperación del pastizal natural y la recarga de las fuentes de agua para el consumo animal y humano. Después de varios años de sequía, es una señal que los productores esperaban”.

Escobar agregó que el operativo es resultado de un trabajo planificado durante el año, con fortalecimiento de bancos de forraje, construcción de galpones y coordinación con gobiernos locales para afrontar el invierno con mejores condiciones.