La Dirección de Vialidad Nacional informó que todas las rutas y pasos fronterizos de la provincia de Neuquén se encuentran habilitados, aunque se recomienda transitar con precaución debido a condiciones climáticas adversas. Entre Cutral Co y Zapala, la Ruta Nacional 22 presenta visibilidad reducida por neblina en un tramo, por lo que se aconseja extremar las medidas de seguridad al volante.

En el Paso Internacional Cardenal Samore, la circulación es transitable para todo tipo de vehículos, aunque con precaución. La calzada se encuentra despejada y húmeda, y en sectores con bajas temperaturas podría formarse hielo, generando baja adherencia. Personal y equipos de Vialidad Nacional operan en la zona y realizan riegos con solución salina para mantener las condiciones de tránsito. Se recuerda la portación obligatoria de cadenas físicas.

Personal y equipos de Vialidad Nacional realizan riego con solución salina camino al paso Cardenal Samoré.

El Paso Internacional Pino Hachado también se encuentra habilitado, con horarios de circulación de 9 a 18. En ambos pasos, se recomienda mantener las distancias de frenado, evitar maniobras de sobrepaso y conducir de manera prudente para minimizar riesgos por el clima y el estado de las rutas.

Para consultar información actualizada sobre el estado de las rutas nacionales en Neuquén y otros puntos del país, los conductores pueden ingresar a la página oficial: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales. La colaboración de los automovilistas y el cumplimiento de las medidas de seguridad son fundamentales para garantizar un tránsito seguro.