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Alerta en las rutas

Niebla, rutas complicadas y un paso cerrado: así comienza la semana en la cordillera neuquina

La densa niebla complica la circulación en distintos tramos de las rutas nacionales 40 y 237, donde Vialidad Nacional pidió extremar las precauciones. Además, el paso internacional Pino Hachado permanece cerrado, mientras que Cardenal Samoré continúa habilitado.

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Lunes, 20 de julio de 2026 a las 09:33
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La niebla reduce considerablemente la visibilidad en sectores de las rutas nacionales 40 y 237. Vialidad pidió circular con extrema precaución.

La semana comenzó con condiciones adversas para quienes transitan por las rutas nacionales de la provincia de Neuquén. Vialidad Nacional informó que la visibilidad se encuentra muy reducida debido a bancos de niebla en sectores de la Ruta Nacional 40, especialmente en el tramo de Siete Lagos, y en la Ruta Nacional 237, entre Huayquimil y Collón Curá, además del sector comprendido entre Arroyo Limay Chico y el empalme con la RN 40.

Pino Hachado permanece cerrado, mientras que Cardenal Samoré continúa habilitado. La portación de cadenas metálicas es obligatoria.

Desde el organismo solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, reducir la velocidad, mantener una mayor distancia entre vehículos y evitar maniobras de sobrepaso en las zonas afectadas por la escasa visibilidad.

En cuanto a los pasos internacionales, Cardenal Samoré permanece habilitado y opera entre las 9 y las 19. En cambio, Pino Hachado continúa cerrado y las autoridades informarán un nuevo parte sobre su situación a las 10 de la mañana.

Las condiciones invernales vuelven a complicar el tránsito en la cordillera neuquina, con bancos de niebla y restricciones en los pasos internacionales.

Asimismo, Vialidad recordó que es obligatoria la portación de cadenas metálicas para quienes circulen por los pasos cordilleranos, una medida preventiva indispensable ante las condiciones invernales que afectan a la región.

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