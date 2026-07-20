La semana comenzó con condiciones adversas para quienes transitan por las rutas nacionales de la provincia de Neuquén. Vialidad Nacional informó que la visibilidad se encuentra muy reducida debido a bancos de niebla en sectores de la Ruta Nacional 40, especialmente en el tramo de Siete Lagos, y en la Ruta Nacional 237, entre Huayquimil y Collón Curá, además del sector comprendido entre Arroyo Limay Chico y el empalme con la RN 40.

Pino Hachado permanece cerrado, mientras que Cardenal Samoré continúa habilitado. La portación de cadenas metálicas es obligatoria.

Desde el organismo solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, reducir la velocidad, mantener una mayor distancia entre vehículos y evitar maniobras de sobrepaso en las zonas afectadas por la escasa visibilidad.

En cuanto a los pasos internacionales, Cardenal Samoré permanece habilitado y opera entre las 9 y las 19. En cambio, Pino Hachado continúa cerrado y las autoridades informarán un nuevo parte sobre su situación a las 10 de la mañana.

Las condiciones invernales vuelven a complicar el tránsito en la cordillera neuquina, con bancos de niebla y restricciones en los pasos internacionales.

Asimismo, Vialidad recordó que es obligatoria la portación de cadenas metálicas para quienes circulen por los pasos cordilleranos, una medida preventiva indispensable ante las condiciones invernales que afectan a la región.