Vialidad Nacional confirmó el inicio del Plan Integral de Mantenimiento Invernal (PIMI) 2026, un operativo que busca asegurar la circulación en rutas nacionales y pasos fronterizos afectados por nieve, hielo y bajas temperaturas durante la temporada invernal.

Vialidad Nacional desplegó equipos especializados en rutas y pasos fronterizos de la región.

El despliegue abarca más de 7.800 kilómetros de rutas distribuidas entre Mendoza y las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Desde distintos campamentos viales y puestos fijos se coordinarán trabajos preventivos y correctivos para mantener la transitabilidad en corredores estratégicos de la región.

El operativo contará con más de 450 agentes especializados y aproximadamente 350 equipos propios, entre ellos barredoras, sopladores de nieve y vehículos destinados a la aplicación de sal granulada y solución salina. Las tareas incluyen despeje de nieve, riego preventivo para evitar la formación de hielo y limpieza de rutas de ripio afectadas por las nevadas.

Vialidad Nacional desplegó equipos especializados en rutas y pasos fronterizos de la región.

Desde el organismo nacional solicitaron a las y los conductores circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal vial y consultar el estado de las rutas antes de viajar, especialmente en zonas cordilleranas y pasos fronterizos donde las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.