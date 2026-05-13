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Rutas seguras en la región

Vialidad Nacional puso en marcha el Plan Integral de Mantenimiento Invernal 2026 en la Patagonia

El operativo contempla tareas preventivas y correctivas sobre más de 7.800 kilómetros de rutas nacionales en Neuquén y otras provincias patagónicas. Participan más de 450 agentes y cerca de 350 equipos especializados para garantizar la transitabilidad durante el invierno.

Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Miércoles, 13 de mayo de 2026 a las 14:45
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El operativo invernal incluye tareas de despeje de nieve y prevención de hielo en rutas nacionales.

Vialidad Nacional confirmó el inicio del Plan Integral de Mantenimiento Invernal (PIMI) 2026, un operativo que busca asegurar la circulación en rutas nacionales y pasos fronterizos afectados por nieve, hielo y bajas temperaturas durante la temporada invernal.

Vialidad Nacional desplegó equipos especializados en rutas y pasos fronterizos de la región.

El despliegue abarca más de 7.800 kilómetros de rutas distribuidas entre Mendoza y las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Desde distintos campamentos viales y puestos fijos se coordinarán trabajos preventivos y correctivos para mantener la transitabilidad en corredores estratégicos de la región.

El operativo contará con más de 450 agentes especializados y aproximadamente 350 equipos propios, entre ellos barredoras, sopladores de nieve y vehículos destinados a la aplicación de sal granulada y solución salina. Las tareas incluyen despeje de nieve, riego preventivo para evitar la formación de hielo y limpieza de rutas de ripio afectadas por las nevadas.

Vialidad Nacional desplegó equipos especializados en rutas y pasos fronterizos de la región.

Desde el organismo nacional solicitaron a las y los conductores circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal vial y consultar el estado de las rutas antes de viajar, especialmente en zonas cordilleranas y pasos fronterizos donde las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

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