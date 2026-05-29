Aerolíneas Argentinas y el gobierno de Chubut firmaron un acuerdo para operar un vuelo directo entre Córdoba y Esquel durante agosto y septiembre, en plena temporada alta de nieve en la Patagonia. La conexión tendrá una frecuencia semanal y podría extenderse hasta octubre si la demanda turística acompaña.

Los horarios de los vuelos de la ruta Córdoba-Esquel de Aerolíneas Argentinas para la temporada de nieve

Según se informó oficialmente, los vuelos partirán desde Córdoba los jueves a las 8:55 y arribarán a Esquel a las 11:30. El regreso será los lunes a las 16:00, con llegada a Córdoba prevista para las 18:20. La iniciativa forma parte del programa de Conectividad Sostenible, impulsado para garantizar rutas consideradas estratégicas para el turismo y la actividad económica regional.

El impacto para el turismo y la economía regional

La nueva conexión aérea apunta a fortalecer la llegada de visitantes a uno de los destinos más buscados del sur argentino durante el invierno. Esquel y la región cordillerana de Chubut concentran una importante actividad vinculada al turismo de nieve, la gastronomía y los servicios.

La medida también genera expectativa entre operadores turísticos, hoteles y comercios que esperan un mayor movimiento económico en plena temporada invernal, en un contexto donde el consumo sigue condicionado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

Además, el esquema acordado entre la provincia y la empresa estatal busca asegurar la sustentabilidad económica de la ruta. En caso de que la ocupación de los vuelos no alcance los niveles previstos comercialmente, Chubut compensará parte de los costos operativos para garantizar la continuidad del servicio.

Por qué el hub de Córdoba es clave para las provincias del norte

Uno de los puntos más importantes del anuncio es el rol estratégico del hub aéreo de Córdoba. La conexión permitirá que pasajeros provenientes de provincias del Norte argentino puedan llegar a Esquel sin necesidad de pasar por Buenos Aires, reduciendo tiempos de viaje y costos.

Esto beneficia especialmente a viajeros de Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y otras provincias que suelen depender de conexiones en Aeroparque o Ezeiza para acceder a destinos turísticos patagónicos. La utilización de Córdoba como centro de distribución de vuelos también descongestiona el sistema aéreo del Área Metropolitana de Buenos Aires y fortalece el esquema de conectividad federal que impulsa Aerolíneas Argentinas.

Conectividad federal y apoyo estatal

El programa de Conectividad Sostenible funciona mediante acuerdos entre Aerolíneas Argentinas y gobiernos provinciales o municipales. El objetivo es sostener rutas que, aunque no siempre resulten rentables en términos comerciales, son consideradas fundamentales para el desarrollo económico y turístico de distintas regiones.

En medio del debate nacional sobre el rol de las empresas públicas, el esquema vuelve a poner en discusión el equilibrio entre rentabilidad, conectividad y desarrollo regional.

Desde el sector turístico sostienen que este tipo de vuelos favorecen la actividad económica, generan empleo estacional y permiten sostener el movimiento turístico en ciudades patagónicas durante el invierno.