Temperaturas bajo cero y neblina: el pronóstico completo para el miércoles en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles 13 de agosto se presentará con bajas temperaturas y condiciones de nubosidad variable en la provincia de Neuquén, con presencia de neblina en el centro y sur. Los vientos serán en general leves a moderados, con predominio de direcciones este y sudeste.

Neuquén Capital

En la capital provincial, la jornada comenzará con cielo nublado y 3 grados durante la madrugada, con viento del este entre 13 y 22 km/h. Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura descenderá a 2 grados. Por la tarde, se espera un leve ascenso hasta los 14 grados, manteniéndose el viento del este en la misma intensidad. La noche cerrará con 10 grados y viento del noreste de 7 a 12 km/h.

Zapala

En Zapala, la madrugada y la mañana estarán marcadas por neblina y temperaturas de 0 y -1 grado respectivamente, con viento suave del sudeste. Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado y la temperatura alcanzará los 8 grados, con viento muy leve del sudoeste. Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado, con 5 grados y viento del noreste de 7 a 12 km/h.

San Martín de los Andes

En la localidad cordillerana, se prevé neblina durante la madrugada con -1 grado, y niebla en la mañana con -2 grados, sin viento significativo. Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado con máxima de 6 grados, y hacia la noche se esperan 3 grados, cielo mayormente nublado y viento del este de hasta 22 km/h.

Chos Malal

En el norte neuquino, la jornada comenzará nublada con 2 grados y viento del sudeste. La mañana mantendrá el cielo mayormente cubierto y 1 grado. Durante la tarde, la temperatura llegará a 8 grados, con viento del noreste entre 13 y 22 km/h. La noche continuará con nubosidad y 4 grados, con viento del este de 7 a 12 km/h.