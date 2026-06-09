Este martes 9 de junio de 2026 se cumple un año desde que Alison Calfunao, la joven neuquina, ingresó al quirófano en la clínica San Lucas de Neuquén para someterse a una cirugía de rutina. Este fue el comienzo de lo que, sin saberlo, sería un camino de dolor, tragedia, desafíos y aprendizajes para la joven.

Alison se sometió a sus 29 años a una cirugía de ligadura de trompas, creyendo que a las horas estaría de regreso en su casa, con sus dos hijos y su pareja. Sin embargo de un momento a otro se difundió una campaña solicitando un trasplante de corazón, fue trasladada a Buenos Aires y estuvo entre la vida y la muerte por días.

A un año del día en el que cambió su historia, Alison compartió una reflexión sobre lo que ocurrió en ese quirófano pero también lo que llegó después: apoyo de toda la comunidad, abogados, juicios, pericias, donaciones, colectas para medicamentos, la pérdida de una de sus piernas, un corazón nuevo y una joven que nunca volvió a ser la misma.

"Entré a una cirugía confiada, convencida de que todo iba a salir bien. Me dijeron: "Es un trámite, tranquila, en un par de horas estás en tu casa." Y confié. Todavía me pregunto cómo fui a caer en manos de ellos, cómo pude confiar tanto", relata Calfunao.

Sobre el momento en el cual sufrió dos paros cardíacos, durante la cirugía, explicó: "El 9 de junio de 2025 me fui por completo de este plano... o al menos eso sentí. Y no creo encontrar paz hasta que haya justicia. La tranquilidad que necesito llegará el día que quienes me hicieron esto respondan por sus actos."

Y agregó: "Me arrebataron esa vida que tanto amaba. Hoy celebro cada pequeño logro porque para mí son gigantes. No le deseo a nadie lo que viví, lo que vivo y lo que seguiré viviendo. Porque esto no termina cuando salís del hospital."

La joven aprovechó el aniversario para nuevamente volver a pedir justicia por ella y por la vida que tenía. Sostiene que hace un año esa vida se frenó por completo. "Un año luchando contra el dolor, contra las secuelas, contra la impotencia. Un año desde que mi vida cambió para siempre."

Por último, finalizó con un pedido para la Justicia neuquina, que actualmente sigue investigando su caso por presunta mala praxis en la clínica San Lucas. "Solo pido que la Justicia mire mi caso con humanidad, que vea el daño que me hicieron".

El caso que marcó un precedente

La situación de Alison, que se difundió a nivel nacional, trascendió individualidades y abrió un debate sobre los procedimientos médicos, los controles y la asistencia a los pacientes luego de que sobreviven.

También expuso las dificultades que muchas familias atraviesan para sostener tratamientos prolongados mientras esperan definiciones judiciales que suelen demorar meses o incluso años.

Su situación y pedido actual

Actualmente, Alison anunció hace algunos días una colecta solidaria para costear estudios, medicamentos y tratamientos para su proceso de recuperación.

La iniciativa fue impulsada por el equipo de profesionales que acompaña a Alison, quienes aseguran que las causas judiciales avanzan tanto en el ámbito penal como civil, pero que las respuestas económicas de la principal empresa señalada como responsable siguen siendo insuficientes frente a las necesidades actuales.

Alias: alisoncalfunao

CVU: 0000003100023862349418

Titular: Alison Alexis Jofre Calfunao

Desde su entorno remarcaron que cada contribución, independientemente del monto, ayuda a afrontar gastos vinculados a medicamentos, estudios y rehabilitación.