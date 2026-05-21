Después de meses atravesados por intervenciones quirúrgicas, rehabilitación y una dura recuperación, Alison Calfunao volvió a emocionar a Neuquén con un nuevo logro personal: consiguió sacar su carnet de conducir. Para la joven trasplantada del corazón, el trámite representó mucho más que una licencia, ya que simboliza un nuevo avance en el proceso de reconstruir su vida y recuperar autonomía.

La historia de Alison conmovió a toda la provincia. Lo que comenzó como una cirugía programada derivó en una compleja cadena de complicaciones médicas que incluyó dos paros cardíacos, el traslado urgente al Hospital Italiano de Buenos Aires, la amputación de una pierna y finalmente un trasplante de corazón que le salvó la vida. Desde entonces inició una extensa rehabilitación física y emocional acompañada por su familia y por una fuerte muestra de apoyo de la comunidad neuquina.

La historia de Alison se convirtió en un símbolo de resiliencia y superación en Neuquén.

Con una prótesis y luego de meses de tratamientos y adaptación, Alison continúa dando pasos importantes en su recuperación. Haber obtenido su licencia de conducir se convirtió en una meta personal cargada de significado, vinculada a la independencia y a la posibilidad de retomar actividades cotidianas después de uno de los momentos más difíciles de su vida.

Mientras continúa enfocada en su recuperación, Alison también se transformó en un símbolo de fortaleza y resiliencia para muchas personas en Neuquén. Su historia sigue generando acompañamiento y emoción en cada nuevo avance que comparte en las redes sociales.