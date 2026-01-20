Alison Calfunao superó dos paros cardiorrespiratorios, un trasplante de corazón y la amputación de una de sus piernas, todo en el plazo de unos pocos meses. Estas complicaciones se dieron luego de una intervención quirúrgica que parecía sencilla, pero que por motivos que ahora investiga la justicia cambió para siempre la vida de la joven neuquina.

"Últimamente vengo bastante abajo, pero es algo que me habían dicho que podía pasar. Venía muy eufórica desde Buenos Aires, con ganas de llegar, y me encontré con una realidad acá que no es la que pensaba, es más difícil" explicó en diálogo con Verano de Primera por AM550 y 24/7 Canal de Noticias.

Cuando se conoció el caso, inmediatamente toda la comunidad de la capital provincial hizo propia su lucha. Por su traslado a Buenos Aires cuando fue necesario el trasplante se realizaron colectas solidarias para colaborar con los gastos, pero sobre todo el apoyo de los neuquinos fue emocional y espiritual.

La emoción también invadió a los habitantes del barrio Unión de Mayo cuando finalmente Alison pudo regresar. Parecía que lo peor ya había pasado, incluso con una gran fortaleza comenzó un proceso judicial para esclarecer lo que sucedió el 9 de junio que derivó en todo su padecimiento. Pero sobre finales del 2025 la obra social que tenía empezó a eludir la responsabilidad de mantener la cobertura.

"Mi marido cambió de trabajo y la obra social me dio de baja sin avisarme, justo cuando tenía que viajar a Buenos Aires para una biopsia que me hago cada tres meses, no respetaron el plazo de gracia" detalló Alison. Un posteo en redes sociales denunciando esta situación hizo que desde Swiss Medical le dieran la cobertura que necesitaba. "Antes de renunciar, mi marido fue a Swiss Medical y le dijeron que no se preocupara, que a mí no me podían tocar porque había una situación judicial y que se iban a hacer cargo, sobre todo de la medicación. Nos quedamos tranquilos con eso" explicó.

Mas allá de la lucha para que se mantuviera la cobertura, el periodo de tres meses está cerca de llegar a su fin. "Desde el primero de febrero tengo que pagar la cobertura de forma particular, son $350mil por mes" resaltó. El estrés de tener que lidiar con las trabas burocráticas de la empresa que brinda cobertura de salud se sumó a otras situaciones que complican poder tener una vida normal.

"Me derivaron a un psiquiatra y tengo medicación para dormir, tengo el sueño cambiado" detalló Alison. "Hoy me inunda el miedo, miedo de no despertarme al otro día, de salir y cruzarme con el ginecólogo que me operó, estoy todo el tiempo mirando si me lo voy a cruzar" se sinceró. Explicó que esta situación complicada que atraviesa la llevó a requerir asistencia médica. "No quiero quedarme sola, me da pánico, terminé en la guardia hace unos días" resaltó.

Mientras convive con estas complicaciones que no había contemplado, siguen a la espera que termine la feria judicial para poder resolver tanto la situación con la obra social como la causa por mala praxis, en la que aguardan por declaraciones de médicos especialistas en cardiología para que el proceso judicial siga avanzando.

