“No debería asombrarnos que las mujeres ocupemos estos lugares”: qué dijo la flamante decana de la Facultad de la UTN

Patricia González, flamante decana de la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), habló con el programa La Segunda Mañana que se emite por AM550 acerca de su reciente asunción en la institución superior académica. Se refirió a la proyección de la casa de estudios para el desarrollo de la industria hidrocarburífera.

“Estoy honrada del cargo que asumiré el 10 de septiembre. Tenemos unna facultad ya consolidada, vengo en la gestión desde el 2008 como secretaria académica acompañando al primer decano. Ha tenido un crecimiento permanente, sostenido y con acompañamiento de los gobiernos de Cutral Co y Plaza Huincul, lo que nos permitió contar con más de 10.000 metros cuadrados de extensiones áulicas en distintas localidades como San Martín de los Andes, Junín, Zapala, Neuquén y Rincón de los Sauces próximamente”, expresó la funcionaria académica en primer lugar.

En el mismo sentido, González sostuvo que “hay un colegio preuniversitario inaugurado en 2022, es el único que tiene la UTN en el país”.

Proyección hacia la industria hidrocarburífera



Además afirmó: “Venimos trabajando con la industria de hidrocarburos hace 18 años, tenemos un centro de certificación de oficio por ejemplo que se hizo con Cutral Co y Pluspetrol. La primera tecnicatura en yacimientos no convencionales se hizo acá en 2015. Es decir que trabajar con el sector es algo natural, de hecho la UTN nace para dar respuestas al sector”.

Por otro lado, la decana dijo que “Vaca Muerta consolida los trabajos que hacemos. La tecnicatura en terminación y perforación de pozos petroleros se diseñó en la facultad, nuestras ingenierías electrónica y química también están orientadas al sector”.

La universidad tiene 1.000 estudiantes y cuenta con residencias equipadas para 60 alumnos que lleguen desde distintos puntos del interior de la Provincia y también de Río Negro.

Acerca del balance del 2026, González explicó que “este año ingresaron 140 estudiantes, 80 eligieron ingeniería química y 60 ingeniería electrónica. En dicha carrera se incorporan todos los días nuevas tecnologías, eso genera un desafío para estudiantes y docentes”.

Finalmente, Patricia González se refirió al rol de las mujeres en lugares de conducción. “No debería asombrarnos que las mujeres ocupemos estos espacios. Nuestro decano llevó una gestión donde hay en el plantel más mujeres que hombres. En general la mujer posterga su carrera por la de su pareja”, y concluyó: “Las universidades permiten mayor flexibilidad laboral que en otros lugares de trabajo, por eso son importantes las políticas de género”.

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