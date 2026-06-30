Un médico veterinario de Centenario atraviesa días de angustia y miedo tras recibir reiteradas amenazas de muerte en su celular, que serían enviadas por un hombre que previamente le había solicitado atención veterinaria.

Luciano Becerro, el profesional que recibió las violentas amenazas, confesó que no está viviendo en su casa y tampoco está asistiendo a su trabajo. Ya realizó la denuncia en Fiscalía como en la comisaría 5ta de Centenario, mientras espera alguna solución.

En diálogo con FM Red Social 97.9, relató que todo comenzó el sábado a la mañana en la puerta de su veterinaria, donde había una persona desesperada. A pesar de que el médico indicó que no podía atenderlo porque aún no abría y le dio el contacto de otra persona, el hombre no se detuvo.

Horas más tarde esa misma persona regresó acompañada por otras dos. "Había mucha gente esperando. Le pedí que aguardara afuera y se puso violento. Dijo que yo lo había echado, pero eso nunca ocurrió", contó el profesional.

El hombre procedió a irrumpir violentamente en el consultorio y frente a esto el profesional simuló llamar a la policía para calmarlo. Pero la situación continuó:

“Había 4 o 5 personas con turno y el entra desesperado y le digo que me espere que no hay problema que estoy atendiendo pero que me espere afuera porque estaba con su perra grande y otras dos personas, estaba llena la veterinaria. Cuando le digo eso se brota, se altera y me empieza a decir que lo estoy echando, le dije que no era así que había gente antes, yo cerré una puerta corrediza e hice como que llamaba a la Policía a ver si cambiaba la situación y las otras dos personas que estaban con el se lo llevan”.

Las amenazas y la situación del profesional

Tras este hecho señaló que al mediodía recibió un mensaje diciendo que estaba disconforme con la atención y que era una falta de respeto, allí se dio cuenta que era la persona que le había mandado el primer mensaje el sábado temprano.

Luego una persona llegó consultándole por un medicamento para un perro, y él respondió que no lo conocía y que tampoco podía recetarlo sin ver al animal. Allí recibió un nuevo mensaje de amenaza de muerte, donde advertían que ni la Policía podría salvarlo.

Luciano decidió radicar una denuncia en la Comisaría Quinta y pidió que esto sea investigado. “Ayer fui a trabajar, pero hoy ya no, estoy rememorando esto, ahora estamos con los abogados del Colegio Médico. No estoy durmiendo en mi casa porque amenazo porque sabe dónde vivo, no es una pavada, hoy me tuve que ir y no puedo volver porque no me siento bien” contó visiblemente angustiado.