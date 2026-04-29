Un temporal de viento y lluvia azotó a Bariloche durante la madrugada y mañana de este miércoles, generando voladura de techos, caída de árboles y el desborde del arroyo Sin Nombre. El fenómeno obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia encabezado por Protección Civil y las delegaciones municipales, que trabajaron en distintos sectores de la ciudad para asistir a los vecinos afectados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta por ráfagas muy intensas y advirtió que las condiciones de viento persistirán hasta el viernes.

Desde Protección Civil, informó que se recibieron más de 10 llamados por calles inundadas en la zona del Alto y en barrios como Lago Moreno, Centro y El Cóndor. Además, se registraron voladuras de chapas en viviendas particulares y situaciones de riesgo por postes eléctricos inestables.

Uno de los episodios más críticos ocurrió en la calle Bajada del Paraná, donde el arroyo Sin Nombre se desbordó, afectando viviendas linderas. Brigadistas del SPLIF colaboraron en las tareas de contención para evitar mayores daños.

Protección Civil desplegó cuadrillas en barrios afectados por el temporal

Las delegaciones municipales intervinieron en distintos sectores para limpiar pluviales obstruidos y canalizar el agua acumulada. En el barrio Melipal, por ejemplo, se detectó una cuneta bloqueada por residuos domiciliarios que impedía el escurrimiento normal del agua. Desde el municipio se destacó el trabajo de las cuadrillas en Lago Moreno, El Cóndor, Centro, Melipal y el Alto, donde se realizaron tareas de despeje de calles, asistencia a familias y prevención de nuevos anegamientos. Asimismo, agentes municipales recorrieron el barrio 270 viviendas, 150 viviendas donde también hicieron destape de pluviales y canalización del agua acumulada.

El municipio recordó que la vía oficial de contacto ante emergencias es el número gratuito 103, y pidió colaboración ciudadana para evitar arrojar basura en pluviales y cunetas, lo que agrava las consecuencias de las lluvias intensas. El operativo continuará durante las próximas horas, mientras se mantiene la alerta meteorológica en la región cordillerana.