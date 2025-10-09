Neuquén busca salvar vidas con una campaña de mamografías gratuitas

En el marco del Octubre Rosa, el Ministerio de Salud lanzó una campaña intensiva para que todas las personas de entre 50 y 69 años, que no se hayan realizado una mamografía en los últimos dos años, accedan al estudio de forma gratuita. Detallaron que no se va a requerir la solicitud de un turno previo ni presentar orden médica.

En este sentido, destacaron que los hospitales de Villa La Angostura, Chos Malal, Zapala, Añelo, Cutral Co, Castro Rendón y Heller atenderán con horarios ampliados.

Como fundamento de la decisión, destacaron que se busca eliminar todo obstáculo que retrase o impida que tanto mujeres como varones trans se realicen esta prueba, fundamental para la detección temprana del cáncer de mama.

Al igual que en los establecimientos mencionados, también se puede consultar el cronograma del mamógrafo móvil. La provincia cuenta con 30 mamógrafos en establecimientos públicos y privados.

Neuquén tiene como primera causa de defunción al cáncer, seguido por las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades respiratorias. Es por esto que el Plan Provincial de Salud incluye acciones como la disminución del riesgo asociado al consumo de tabaco y la malnutrición, además de la búsqueda del diagnóstico precoz a través de la realización periódica de controles y estudios.

Desde el área de salud recomiendan que las mujeres y los varones trans sin antecedentes personales o familiares de cáncer de mama que tengan entre 50 y 69 años se realicen una mamografía cada dos años como mínimo.