El Ministerio de Salud de la provincia del Neuquén anunció la primera edición de “La Noche de las Mamos”, una jornada especial de prevención y detección temprana del cáncer de mama que se desarrollará el próximo 24 de mayo en distintos puntos de la provincia.

Hospitales y clínicas de Neuquén participarán de “La Noche de las Mamos” el próximo 24 de mayo.

La propuesta retoma el formato implementado con “La Noche de las Vacunas” y busca ampliar el acceso a mamografías mediante horarios extendidos de atención en hospitales públicos, clínicas privadas y espacios especiales de atención. Uno de los puntos centrales será el mamógrafo móvil instalado en el Parque Jaime de Nevares, que funcionará entre las 18 y las 23 horas para personas sin cobertura social.

Entre los centros confirmados se encuentran los hospitales Castro Rendón, Heller, Añelo, Cutral Co/Plaza Huincul y Zapala, además de instituciones privadas como Leben Salud y Clínica Moguillansky. Desde la cartera sanitaria adelantaron que en los próximos días podrían sumarse nuevos efectores de salud en otras localidades de la provincia.

El mamógrafo móvil atenderá en el Parque Jaime de Nevares durante la jornada especial.

La iniciativa forma parte de las estrategias del Plan Provincial de Salud orientadas a fortalecer la prevención y promover diagnósticos tempranos, considerados fundamentales para reducir el impacto del cáncer de mama. Además, las autoridades confirmaron que este tipo de jornadas se replicarán todos los 24 de cada mes en distintas regiones neuquinas.