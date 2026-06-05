La nominación que renueva el compromiso de informar y seguir creciendo

No hubo estatuilla. Esta vez, el nombre de Mejor Informado no fue el que se escuchó al momento de anunciar al ganador de la categoría "Sitio del Interior" en los premios Martín Fierro de Portales Web. Sin embargo, lejos de generar frustración, la experiencia deja una sensación mucho más profunda: la satisfacción de haber estado nuevamente entre los medios más destacados del país. Ser nominados por segundo año consecutivo representa mucho más que una candidatura. Es el reconocimiento al esfuerzo diario de periodistas, productores, fotógrafos, camarógrafos, editores y técnicos que trabajan todos los días para contar lo que sucede en Neuquén, Río Negro y todo el país.

En una época donde la información circula a una velocidad inédita, donde las redes sociales imponen ritmos frenéticos y donde muchas veces la urgencia amenaza con desplazar a la calidad, sostener un proyecto periodístico regional es un desafío permanente. Por eso, integrar una terna de alcance nacional ya constituye un premio en sí mismo.

La nominación vuelve a demostrar que el periodismo del interior tiene una mirada propia, una agenda propia y una importancia cada vez mayor en la construcción de la información. Desde la región también se generan historias que merecen ser contadas, investigaciones que aportan valor y coberturas que ayudan a comprender una realidad compleja y dinámica.

Los premios reconocen trayectorias y trabajos destacados. Pero el verdadero reconocimiento ocurre todos los días cuando una audiencia decide elegirnos para informarse. Detrás de cada lectura, cada comentario, cada transmisión en vivo y cada historia compartida existe un vínculo de confianza que se construye con tiempo, responsabilidad y presencia.

Los premios reconocen trayectorias y trabajos destacados. Pero el verdadero reconocimiento ocurre todos los días cuando una audiencia decide elegirnos para informarse. Detrás de cada lectura, cada comentario, cada transmisión en vivo y cada historia compartida existe un vínculo de confianza que se construye con tiempo, responsabilidad y presencia.

Por eso, aunque el Martín Fierro no haya llegado a nuestras manos, la nominación deja una enseñanza valiosa: estamos en el camino correcto. Nos impulsa a seguir mejorando, a innovar, a incorporar nuevas herramientas, a profundizar nuestras coberturas y a sostener los principios que dieron origen a este proyecto periodístico.

A quienes nos acompañan todos los días, gracias. A quienes forman parte de este equipo, gracias por la pasión, el profesionalismo y el compromiso. Y a quienes hicieron posible esta nominación, gracias por reconocer un trabajo que se realiza lejos de los grandes centros mediáticos, pero con la misma convicción y la misma vocación de servicio.

El periodismo atraviesa tiempos de transformación permanente. Los formatos cambian, las plataformas evolucionan y las audiencias exigen nuevas maneras de contar la realidad. Frente a ese escenario, el desafío sigue siendo el mismo: ofrecer información confiable, contextualizada y cercana.

A quienes nos acompañan todos los días, gracias. A quienes forman parte de este equipo, gracias por la pasión, el profesionalismo y el compromiso. Y a quienes hicieron posible esta nominación, gracias por reconocer un trabajo que se realiza lejos de los grandes centros mediáticos, pero con la misma convicción y la misma vocación de servicio.

Los premios son importantes. Pero más importante aún es seguir haciendo periodismo. Y ese desafío comienza otra vez mañana.