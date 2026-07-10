"No sirve nada de lo que quedó": hoy comienza la investigación para saber cómo se originó el incendio en Sakura

El incendio que destruyó por completo el depósito de Sakura, ubicado sobre calle Padre Mascardi, en el oeste de la ciudad de Neuquén, demandó un operativo sin precedentes que movilizó a unas 300 personas de distintos organismos de emergencia. Mientras las llamas consumieron la totalidad de la estructura, este viernes comenzará la investigación para establecer el origen del siniestro.

El fuego se inició pasadas las 9.30 del jueves feriado y, debido a la enorme carga de materiales combustibles almacenados en el interior del depósito, se propagó con rapidez. Según explicó el jefe de Bomberos de la Policía de Neuquén, comisario inspector Enrique Fraile, en La Primera Mañana por AM550, el incendio presentó desde el inicio un comportamiento de gran intensidad.

"Fue un incendio generalizado, de gran magnitud de afectación a todo lo que es el depósito, con una gran carga de fuego en su interior. Se trabajó en principio desde adentro, pero la intensidad del fuego nos obligó a hacerlo desde el exterior hasta poder controlarlo", detalló.

Unas 300 personas y 18 dotaciones participaron del operativo para controlar uno de los incendios más complejos del año.

El objetivo principal de los bomberos fue evitar que las llamas alcanzaran las construcciones linderas. En ese sentido, Fraile destacó que, pese a la violencia del incendio, solo se registró ahumamiento en los locales y viviendas cercanas.

Pérdidas totales

El jefe de Bomberos confirmó que la destrucción fue absoluta. "La afectación fue general a todo el lugar. No sirve nada de lo que quedó", afirmó. Explicó además que el rápido desarrollo del fuego estuvo directamente relacionado con la cantidad y el tipo de materiales almacenados en el depósito.

"Fue un desarrollo importante y rápido por la calidad de los materiales. Había caños de plástico y una gran cantidad de elementos que generaban mucha temperatura y una carga de fuego muy elevada", señaló.

Las tareas de extinción se extendieron durante gran parte de la jornada y finalizaron cerca de la medianoche, aunque posteriormente permaneció una guardia de cenizas para prevenir posibles rebrotes.

Investigación en marcha

Una vez controlado el incendio, el trabajo pasó a manos del área técnica y judicial de Bomberos, que este viernes comenzó con las pericias para determinar cómo se originó el siniestro. Fraile explicó que durante la emergencia toda la atención estuvo puesta en la extinción del fuego debido a la complejidad del operativo.

"Ayer nos focalizamos en las tareas operativas. Hoy, con luz del día y una vez dadas las condiciones de seguridad, comenzaron las tareas de investigación por parte del área técnica de Bomberos y allí sabremos cuáles fueron las causas del incendio", señaló.

Consultado sobre un posible punto de inicio, el comisario aclaró que cualquier conclusión sería prematura. "Desde la observación y la experiencia, la afectación parecía estar en la zona media del depósito, pero eso es solamente una opinión. Será la investigación la que determine el origen", sostuvo.

La estructura del depósito sufrió daños irreversibles tras un incendio alimentado por una importante carga de materiales combustibles.

Fraile también indicó que mantuvo contacto con responsables de la empresa, quienes informaron que el local estaba cerrado al público al momento del incendio y que no había personas en el interior. Además, confirmó que el establecimiento cuenta con cámaras de seguridad, cuyo material podrá incorporarse a la investigación.

Un operativo de gran magnitud

La magnitud del incendio obligó a desplegar un importante dispositivo de emergencia. En total trabajaron unas 300 personas y 18 dotaciones de bomberos, entre efectivos de la Policía de Neuquén y cuarteles de bomberos voluntarios de Centenario, Plottier, Cipolletti y Añelo.

"En incendios de estas características la prioridad es dar una primera respuesta y luego sumar fuerzas de los cuarteles de las ciudades vecinas para contener el fuego. Todos los recursos que se puedan agregar son importantes", sostuvo Fraile.

Bomberos comenzará hoy las pericias técnicas para determinar el origen del fuego una vez garantizadas las condiciones de seguridad.

Durante el operativo también se utilizaron los sistemas fijos contra incendios instalados por la propia empresa, lo que permitió reforzar las tareas de combate del fuego.

Evacuaciones y servicios afectados

Como medida preventiva, entre tres y cuatro familias fueron evacuadas de viviendas ubicadas sobre calle Los Pinos, debido al riesgo de derrumbe de parte de la estructura del depósito.

Una vez que el incendio fue controlado, los vecinos pudieron regresar a sus hogares y comenzaron a restablecerse los servicios que habían sido interrumpidos por razones de seguridad.

Pese a la magnitud del incendio y al riesgo que implicó el trabajo sobre una estructura severamente comprometida, no se registraron personas lesionadas. "Afortunadamente no hubo heridos, ni civiles ni bomberos. Para nosotros eso también es muy importante porque son ellos quienes están al frente de este tipo de incendios", destacó Fraile.

Finalmente, el jefe de Bomberos valoró el trabajo conjunto entre la Policía, la Secretaría de Emergencias y los distintos cuarteles que participaron del operativo, al señalar que este tipo de siniestros "genera una gran conmoción por su espectacularidad y el peligro que representa para la población", por lo que la coordinación de todos los recursos resulta fundamental para dar una respuesta eficaz.