"El clima frío y la lluvia leve ayudaron a extinguir el incendio": todo indica que el depósito de Sakura será demolido

La lluvia leve y el frío colaboraron este viernes para terminar de extinguir el incendio que destruyó por completo el depósito de Sakura, ubicado sobre calle Padre Mascardi, en el oeste de Neuquén. El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Francisco Baggio, destacó el trabajo coordinado entre los organismos de emergencia y aseguró que fue "uno de los incendios más grandes que tuvimos en la región".

"Fue un trabajo tremendo, coordinado entre los equipos de emergencia de provincia y de municipio, por supuesto con la asistencia enorme del área de Bomberos de la Policía que conduce el comisario Enrique Fraile", explicó Baggio en diálogo con La Segunda Mañana por AM550. El funcionario remarcó que el operativo demandó "17 horas en todo este evento" y destacó que "por suerte, no hubo que lamentar víctimas".

La lluvia y las bajas temperaturas favorecieron el enfriamiento final del depósito incendiado durante toda la jornada del viernes.

Baggio confirmó que el incendio ya se encuentra extinguido y que los bomberos continúan con la etapa de enfriamiento. "El clima frío y la lluvia leve ayudan a todo eso. Por eso todavía se ve un poco de humo o vapor, que es lo que sale desde el interior. Hubo altísima temperatura en el interior de ese galpón", señaló.

Derrumbe en el centro del galpón

El subsecretario explicó que las llamas quedaron contenidas dentro del depósito, aunque provocaron la destrucción total de la estructura. "El incendio, por suerte, se circunscribió solo al galpón, que tiene 100 metros de extensión desde la calle Mascardi hasta la calle Benedetti, 40 o 50 metros de ancho. En el centro de ese galpón hubo un derrumbe importante de toda la estructura metálica, lo que facilitó el trabajo de Bomberos", detalló.

Sobre el operativo desplegado, Baggio indicó que participaron 19 dotaciones de bomberos y destacó la llegada de equipos de distintas localidades. "Pocas veces tuvimos tanta presencia de bomberos de la zona, incluso de hasta casi 100 kilómetros. Participaron de Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Co, Plaza Huincul, Cipolletti y Cinco Saltos", afirmó.

Trabajaron dotaciones de diferentes ciudades de la región.

Además, explicó que el abastecimiento de agua fue uno de los desafíos durante la emergencia. "Hubo momentos en que nos quedábamos sin agua para intervenir producto de la cantidad de horas que se ocuparon en este evento. Por eso fue importante el apoyo hídrico que brindó la Municipalidad con los camiones regadores", indicó.

En cuanto a los materiales que alimentaron el incendio, Baggio señaló que en el depósito había principalmente productos plásticos y elementos vinculados al rubro comercial. "Había materiales plásticos, aerosoles que tienen que ver con pegamentos y ese tipo de insumos. No particularmente muchos aerosoles, ni solventes ni pinturas, porque el rubro era otro", aclaró.

La Municipalidad mantiene clausurado el galpón mientras aguarda un informe sobre su estabilidad estructural.

También contó que debieron retirar elementos de una pinturería ubicada en las cercanías por el riesgo que representaban. "Tuvimos que evacuar todas las latas de pinturas, solventes y demás elementos porque el riesgo era importante en un momento. Por suerte, la construcción de ese galpón era muy sólida y el fuego quedó allí adentro", sostuvo.

Clausuraron el comercio

Respecto al futuro de la estructura, el funcionario informó que la Municipalidad dispuso una clausura preventiva y solicitó un informe técnico. "A todas luces parece que esto va a terminar en una demolición completa, porque la estructura, si bien era muy sólida, era de hierro y la cámara termográfica del drone determinó en un momento 700 grados de temperatura", explicó.

El sistema interno contra incendios del comercio estaba funcionando cuando llegaron los primeros equipos de emergencia al lugar.

"Todo hace suponer que eso va a haber que derrumbarlo. Será parte del informe técnico que tiene que presentar el titular y que deberá analizar el municipio", agregó Baggio. Mientras tanto, permanece un vallado de seguridad sobre las calles Mascardi y Benedetti para evitar riesgos ante un eventual colapso.

Finalmente, el subsecretario destacó el trabajo conjunto de los equipos de emergencia y comparó el despliegue con el funcionamiento de un equipo. "Ayer vimos a la selección. Vimos a la selección actual porque el despliegue de 300 personas, con la competencia y la pericia de Bomberos de Policía, más todas las unidades que vinieron de otras localidades y los equipos de emergencia, la verdad que tenemos que estar muy orgullosos del sistema de emergencia que tiene la provincia", concluyó.

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