En el último programa de "Nos Vamos", la nueva programación de Prima Multimedios, personas vinculadas al turismo y la gastronomía de la región se convocaron para charlar sobre la temporada, las novedades y lo que cada uno ofrece.

Cuatro neuquinos que se han desplazado hacia otras ciudades de la región, donde han asentado sus emprendimientos y profesiones, abarcando desde El Chocón hasta la provincia vecina en Paso Córdoba. Los prestadores manifestaron su mirada en cuanto al crecimiento turístico en el Alto Valle y la unión entre provincias que se ve reflejada en su propia vida y actividad.

Cuatro localidades unidas

Desde El Chocón, su Directora de Turismo Adriana Galarza estuvo presente y definió a su localidad como un espacio más agreste, pacífico e inmenso, ideal para ir a la naturaleza y cortar con la rutina.

Como uno de los lugares destacados, Galarza mencionó el Museo Paleontológico Ernesto Bachman, que siempre incluye novedades, tanto fósiles como réplicas. Además cuentan con pantallas, realidad aumentada, audioguías y más tecnología para una visita más dinámica.

Por su parte, Caren Lambertucci Directora de Turismo de Neuquén Capital, opinó que actualmente la gente que viene a la capital neuquina no es de paso, sino que aprovecha a quedarse y disfrutar de las instalaciones, tanto la naturaleza como los paseos por los alrededores.

A partir de esto, cumplen un rol importante las agencias de viaje, ya que son las encargadas de armar tours o visitas para las estadías de los visitantes. Ivana Ulloa, de Agencia de Viajes Ulloa de Fernández Oro, manifestó que se enfoca a diseñar experiencias y ofrecerlas en su localidad, pero que también está abierta a generar actividades en Neuquén, uniendo las ciudades.

"Cada ciudad del Alto Valle tiene su identidad, su impronta, y ahí estamos las agencias para armar un paquete regional y ofrecerle a ese turista de paso que llega a Neuquén", explicó. También sostuvo que como destino emergente intentan diferenciarse desde lo local que puede ofrecer Oro, a partir de eso diseñan experiencias atractivas con prestadores.

La gastronomía como factor común

Por otro lado, Felix Gabriel Gobich es el dueño de "El Distinto", un local gastronómico ubicado en Paso Córdoba en Roca. Desde su mirada, Gobich opinó que la afluencia turística es cada vez más en el Alto Valle y que incluso recientemente recibió turistas de Buenos Aires que fueron a degustar vinos de la bodega de Plaza Huincul.

"La idea es trabajar en las bases para desarrollar la gastronomía", sostuvo Galarza sobre los eventos gastronómicos de El Chocón, "intentamos trabajar desde las bases, que aunque la estructura todavía no esté, la gente se anime a vender gastronomía con identidad".

Sobre esto, Lambertucci destacó el trabajo en conjunto, por ejemplo en el Confluencia de Sabores que se realiza en la capital, como forma de dar a conocer y unir los productos regionales, haciendo crecer a los prestadores.

En cuanto a los productos de la zona que se ofrecen en "El Distinto", Gobich detalló que trabaja con trucha de Aluminé, cordero, mollejas de cordero, entre otros ingredientes como frutos rojos, carne, aceite de oliva. "Para un gastronómico podes tener una carta completa de productos de Río Negro y Neuquén", sostuvo.

Por su parte, Ulloa destacó que Fernández Oro cuenta con siete alojamientos habilitados, oferta gastronómica con bares y restaurantes, con buena gastronomía y chefs en la propia localidad. "Intentamos que el turista se enamore de su producción local, su buen vino, pero primero tuvimos que descubrirlo nosotros", expresa.