Este miércoles a las 21 Canal de Noticias 24/7 emitirá por YouTube la segunda emisión de "Nos Vamos", el nuevo programa de Prima Multimedios que busca impulsar el turismo regional y mostrar los lugares más atractivos de la zona.

El ciclo sale al aire todos los miércoles a las 21, con una duración de una hora, y contará con transmisión simultánea a través de Twitch y del sitio web CN247.TV. Además, cada emisión quedará disponible en el canal de YouTube 247CanaldeNoticias, ampliando su alcance a distintas plataformas digitales

Qué lugares recorremos hoy

En este segundo programa, se recorrerán distintas propuestas de Neuquén, desde viñedos hasta casitas de té pintorescas y propuestas hoteleras de lujo. Pero además de esto, "Nos Vamos" dialoga con las autoridades turísticas y muestra cómo se mueve el turismo en Neuquén.

También se busca potenciar a las agencias de viaje que funcionan en la zona, como en esta ocasión, en la cual se conocerá qué servicios ofrecen para el turista. Por otro lado, se transmitirán las propuestas para realizar en la región, como el bus turístico de la Municipalidad y el trabajo que realizan las autoridades, dialogando con ellos sobre la última Asamblea de Turismo Regional.

De esta forma, “Nos Vamos” busca ser un nuevo espacio de encuentro, análisis y difusión que muestra al turismo desde adentro, tanto las instalaciones como los organismos y las propuestas en sí. Dando voz a todo tipo de ofertas, receptivas, corporativas, de reuniones, deportivas, religiosas, de aventura y experiencias.