A un año de su inauguración, el SAF Confluencia se consolidó como un espacio clave para el deporte en la ciudad de Neuquén, con la participación de 450 personas por semana en sus distintas actividades.

El predio, que anteriormente era una toma de terrenos sin infraestructura, fue recuperado por el municipio y transformado en una Sala de Actividad Física (SAF) junto a una cancha de hockey reglamentaria, generando un cambio inmediato en la dinámica del barrio.

Actualmente, el complejo ofrece disciplinas como fútbol, hockey, vóleibol y EFI, con mayor concurrencia los lunes, miércoles y viernes. Entre todas las propuestas, se destacan la gimnasia artística y el fútbol como las más elegidas por niños y niñas.

El espacio forma parte de una política impulsada por el intendente Mariano Gaido, orientada a garantizar el acceso al deporte como derecho y promover la inclusión en distintos sectores de la ciudad.

“El SAF Confluencia es mucho más que un lugar para hacer actividad física: es un espacio de pertenencia, contención y comunidad”, destacó Mauricio Serenelli, secretario de Vinculación Estratégica.

Desde la coordinación local, Débora Iglesias subrayó el vínculo con las familias y el crecimiento del proyecto, mientras que Fiorela Giavino remarcó la importancia de contar con un espacio cercano para la actividad física y la integración social.