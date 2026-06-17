Un hallazgo paleontológico excepcional vuelve a poner a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) en el mapa científico internacional. Junto con la Universidad de La Sapienza de Roma, el IITCI (CONICET-UNCo) y la Municipalidad de Añelo, se está intentando desentrañar las características de un saurópodo de 83 millones de años, descubierto en 2023 en el yacimiento Aguada el Chañar.

Luca Mateonni, estudiante de doctorado que llegó desde Roma, trabajó durante dos meses en los laboratorios del Museo del Desierto Patagónico de Añelo (MDPA) junto a investigadores argentinos.

Su tarea consistió en liberar de las cápsulas de yeso los huesos del dinosaurio, en un proceso delicado que contó con la asistencia del técnico Federico Poblete y la coordinación del Dr. Juan Porfiri y la Lic. Domenica Dos Santos.

Destacaron que el ejemplar se distingue por su extraordinario estado de conservación: vértebras dorsales, cinturas pectoral y pélvica, extremidades y cola forman un registro fósil de gran porte pocas veces hallado en el período Cretácico. La neumaticidad de los huesos, su estructura ligera y esponjosa, revela adaptaciones evolutivas que permitían a estos gigantes soportar su propio peso.

La importancia de la investigación y la relevancia de la UNCo

El análisis anatómico abre la posibilidad de que se trate de una nueva especie de saurópodo. Los estudios en curso determinarán si este ejemplar representa un aporte inédito al registro paleontológico mundial, reforzando el papel de Neuquén como uno de los territorios más ricos en hallazgos de dinosaurios.

Con esto la UNCo, junto a instituciones locales e internacionales, reafirma su liderazgo en la paleontología patagónica y su compromiso con la divulgación. Parte del fósil ya puede ser observado en el Museo del Desierto Patagónico de Añelo.

Este descubrimiento no solo enriquece el patrimonio científico de la región, sino que también proyecta a la UNCo como protagonista en la construcción de saberes que trascienden fronteras.