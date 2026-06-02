La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) quedó ubicada en el puesto 19 del Índice de Transparencia que elabora la Agencia de Acceso a la Información Pública y que midió variables de 61 universidades nacionales.

En el ranking general, que suma el monitoreo de otros 135 organismos nacionales que dependen del Poder Ejecutivo (196 en total), la UNCo se ubicó en el puesto 55.

Los datos de la Agencia de Acceso a la Información Pública, actualizados a mayo de este año, dan un promedio de Índice de Transparencia de 61,9 sobre los 196 organismos nacionales, y la UNCo obtuvo 85 puntos sobre 100.

Cómo se determinó este ránking

Para elaborar este indicador se mide la transparencia activa (datos obligatorios) y la proactiva (agregados por el organismo) en una proporción de 90 puntos para el primer caso y 10 para el segundo. La UNCo consiguió 77,5 de transparencia activa y 7,5 en proactiva.

Explicaron que el índice elaborado se conforma tras la evaluación de 20 dimensiones de la gestión que incluyen misión u objetivos; declaraciones juradas; compras y contrataciones; presupuestos; planilla de personal y organigramas; auditorias y evaluaciones; solicitud de información; autoridades y designaciones, participación ciudadana y escalas salariales, entre otros.

Los organismos alcanzados por la Ley 27.275 de Acceso a la Información deben divulgar información en sus sitios web oficiales, de una manera clara, estructurada y entendible.

Desde este enlace se puede acceder al Portal de Transparencia de la UNCo y desde este otro se accede al portal nacional de donde se puede encontrar el informe completo.