Nuevo Código Procesal Civil Adversarial en Neuquén: qué cambia desde este sábado 1 de agosto

Neuquén pondrá en marcha este sábado 1 de agosto una de las transformaciones judiciales más importantes de las últimas décadas. Con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil Adversarial (CPCA), la provincia se convertirá en la primera del país en aplicar un sistema adversarial en materia civil y comercial.

La reforma, aprobada mediante la Ley 3551, reemplaza el régimen procesal vigente desde 1975 y modifica la forma en que se tramitarán conflictos vinculados con sucesiones, alquileres, contratos, deudas, daños y perjuicios y otros reclamos civiles.

La implementación llega luego de un proceso de capacitación, que culminó esta semana y que estuvo destinado a profesionales que representan al Estado y a distintos actores del sistema judicial. La formación fue organizada por la Legislatura provincial y estuvo a cargo del especialista Gustavo Calvinho.

Qué cambia con el nuevo Código Procesal Civil Adversarial en Neuquén

El nuevo modelo apunta a reducir los tiempos de resolución de los conflictos y a simplificar los procedimientos judiciales. Para ello incorpora herramientas que ya funcionan en otros fueros, como la oralidad y la digitalización integral de los expedientes.

Entre las principales modificaciones se destacan:

Expedientes completamente digitales.

Audiencias orales con participación directa de las partes y del juez.

Notificaciones electrónicas.

Publicación gratuita de edictos en plataformas digitales.

Procedimientos más ágiles para distintos tipos de reclamos.

Simplificación de los trámites para acceder al beneficio de litigar sin gastos mediante declaración jurada.

Según explicaron desde el Poder Judicial y la Comisión Interpoderes que trabajó en la reforma, el objetivo es lograr una Justicia más cercana, transparente y eficiente.

Cómo impactará en sucesiones, alquileres y reclamos

A partir de este sábado, los nuevos procesos vinculados con herencias y sucesiones comenzarán a tramitarse bajo reglas que priorizan la oralidad y la resolución más rápida de los conflictos.

También cambiará el tratamiento de los litigios relacionados con contratos de alquiler, incumplimientos contractuales, cobro de deudas y reclamos por daños y perjuicios.

La expectativa oficial es que la intervención directa del juez en audiencias y la reducción de trámites escritos permitan acortar significativamente los plazos de resolución.

Culminó la capacitación sobre el nuevo Código Procesal Civil Adversarial de Neuquén, que entra en vigencia este sábado 1 de agosto - Foto: Neuquén Informa

El cierre de la capacitación y el respaldo institucional

La vicepresidenta primera de la Legislatura de la provincia de Neuquén, Zulma Reina, destacó el trabajo realizado durante el proceso de elaboración y difusión de la norma. "Recorrimos las regiones de la provincia junto a distintas instituciones para construir este Código Procesal Civil Adversarial", señaló.

Además, adelantó que la Legislatura del Neuquén continuará trabajando en futuras reformas vinculadas al Código de Familia, el Código Contravencional y el Código de Minería.

Por su parte, el diputado provincial Ernesto Novoa, presidente de la Comisión Interpoderes, remarcó que el nuevo sistema "aportará seguridad jurídica" y afirmó que la experiencia neuquina ya es observada por otras jurisdicciones del país.

Neuquén, pionera en una reforma judicial inédita

La elaboración del CPCA formó parte del proceso de modernización institucional impulsado por el gobierno provincial y contó con la participación de representantes de los tres poderes del Estado. El texto final incorporó aportes de colegios profesionales, universidades, organizaciones civiles y operadores judiciales de las siete regiones neuquinas.

Con su entrada en vigencia, Neuquén iniciará una nueva etapa en la administración de Justicia civil y comercial, con un modelo que busca acelerar los procesos, reducir costos y facilitar el acceso de los ciudadanos al sistema judicial.