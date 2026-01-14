El Gobierno de Chile destinó cerca de 2 mil millones de pesos chilenos a la consultoría de diseño que permitirá avanzar en la reposición del Complejo Fronterizo Cardenal Antonio Samoré. Las obras prevén la pavimentación hasta el límite fronterizo y el desarrollo de nuevas instalaciones, para incorporar un modelo de atención integrada de doble cabecera con Argentina.

Esta modalidad permitirá desarrollar controles de manera conjunta, reduciendo tiempos de espera y mejorando la experiencia de tránsito, especialmente en épocas de mayor demanda. La implementación de esta forma de trabajo es una demanda histórica de gobiernos comunales y provinciales, instituciones de comerciantes y del sector turístico.

El proyecto contempla la inversión de 933 millones de pesos chilenos para la conservación del sistema de alcantarillado. También se destaca la reposición de la unidad de Carabineros de Tenencia Pajarito y la construcción de un campamento de Vialidad, ambas en proceso de licitación, con una adjudicación proyectada para el primer semestre del año y un presupuesto conjunto que supera los 17 mil millones de pesos chilenos.

Otras obras estratégicas, como el plan de contingencia, la reposición del complejo fronterizo, el proyecto vial asociado y la reconstrucción del puente El Gringo se encuentran en etapa de formulación para su futura ejecución. Estas iniciativas representan una inversión estimada en torno a los 67 mil millones de pesos chilenos.

Las reformas en el complejo fronterizo contemplan un cambio sustancial en la actual modalidad de atención, virando hacia un sistema integrado de doble cabecera con Argentina, reforzando el estándar del corredor aduanero y consolidando al Paso Cardenal Samoré como un eje fundamental para la conectividad, el comercio y el turismo.