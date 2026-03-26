La Ruta 60 que fortalecerá la conexión con Chile ya tiene una ejecución del 38%

El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura, ejecuta la pavimentación de la Ruta 60, en el tramo comprendido entre el portal de acceso al Parque Nacional Lanín y el paso internacional Mamuil Malal, en el límite con Chile. La obra, que abarca 12,24 kilómetros, registra un avance superior al 38% y cuenta con una inversión de $11.987 millones.



Desde la dirección provincial de Vialidad informaron que los trabajos incluyen el asfaltado del tramo, así como también la ejecución de alcantarillas y otras obras de arte necesarias para garantizar la durabilidad y seguridad de la traza. Actualmente, las tareas se concentran en el movimiento de suelos para la rectificación de traza y la conformación del terraplén, nuevo pavimento, constituyendo el núcleo principal de la obra en esta etapa.



Este proyecto forma parte del programa de equilibrio y desarrollo territorial financiado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, y permitirá que la provincia de Neuquén cuente con cuatro de sus ocho pasos internacionales totalmente pavimentados. De esta manera, se fortalece la conectividad turística y la integración con Chile, mejorando las condiciones de circulación en un corredor estratégico.



Una provincia más conectada

La intervención se desarrolla dentro del plan vial que impulsa el Ejecutivo para mejorar la accesibilidad terrestre como herramienta de integración territorial. El objetivo es reducir el déficit de infraestructura que, al inicio de la gestión del gobernador Rolando Figueroa, fue estimado en US$4.000 millones.



En este sentido, la Provincia ya inició la repavimentación de 374 kilómetros en corredores estratégicos, a los que se suman 787 kilómetros de rutas en ejecución o en proceso de inicio durante 2026. En total, se trata de 1.161 kilómetros de intervención vial, resultado de una política sostenida de inversión, planificación y trabajo.

