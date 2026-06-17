La Ciudad Judicial de Cipolletti continúa tomando forma y ya exhibe un importante avance constructivo. El intendente Rodrigo Buteler recorrió la obra junto al presidente del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Ricardo Apcarián, y destacó la magnitud de un proyecto que busca concentrar dependencias judiciales en un moderno edificio que cambiará la atención y el funcionamiento del sistema. La obra acumula una demora de más de 9 años, como consecuencia de los incumplimientos contractuales de las empresas adjudicatarias.

Durante la visita, las autoridades observaron el estado actual de los trabajos y analizaron los próximos pasos para completar una infraestructura considerada estratégica para la región. Una vez finalizada, la Ciudad Judicial permitirá centralizar oficinas que hoy funcionan en distintos puntos de la ciudad, mejorando las condiciones laborales de los trabajadores judiciales y facilitando el acceso de vecinos, profesionales y usuarios a los diferentes servicios.

Además, el proyecto representa una de las inversiones públicas más relevantes que actualmente se ejecutan en Cipolletti. Su impacto trasciende el ámbito judicial, ya que también fortalece el perfil de la ciudad como centro administrativo y de servicios para todo el Alto Valle Oeste, concentrando organismos e infraestructura clave para el crecimiento regional.

Los funcionarios recorrieron la obra junto con los responsables de la construcción

Sin embargo, el avance que hoy muestra la obra llega después de una historia marcada por dificultades. La construcción arrastra casi nueve años de demoras, interrupciones y cambios de contratistas que frenaron reiteradamente su ejecución. Durante mucho tiempo, el proyecto quedó envuelto en la incertidumbre y se transformó en uno de los ejemplos más visibles de las complicaciones que pueden afectar a una obra pública de gran escala.

La obra estaba presupuestada originalmente en 300 millones de pesos

A pesar de esos antecedentes, en el último año el panorama comenzó a cambiar. Se adjudicó la finalización de los trabajos a la empresa Roque Mocciola S.A., de General Roca, por un monto cercano a los 13.986 millones de pesos. La firma ya se encuentra trabajando en el lugar con el objetivo de completar el tramo restante y llevar finalmente la obra a su etapa definitiva.

El dato económico refleja la dimensión de los retrasos sufridos. Lo que años atrás había sido presupuestado en alrededor de 300 millones de pesos hoy demandará una inversión cercana a los 14 mil millones para completar aproximadamente el 30 por ciento pendiente. La inflación acumulada, las paralizaciones y los sucesivos inconvenientes administrativos terminaron elevando significativamente los costos de un proyecto que parecía no encontrar nunca su punto final.

Mientras tanto, las estructuras ya levantadas permiten visualizar la magnitud del complejo judicial que tendrá Cipolletti. El edificio fue concebido para responder a las necesidades actuales de la Justicia, con espacios modernos, mayor capacidad operativa y mejores condiciones para la atención al público, en una ciudad que continúa creciendo y ampliando su rol dentro de Río Negro.

Por eso, la recorrida encabezada por Buteler y Apcarian tuvo un fuerte valor simbólico. Más allá de los problemas que atravesó la obra durante años, el mensaje fue claro: la Ciudad Judicial volvió a avanzar y, esta vez, el objetivo es que una de las inversiones más importantes de la provincia deje definitivamente atrás las demoras para convertirse en una realidad.