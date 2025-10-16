CALF y Banco Provincia del Neuquén firmaron un acuerdo para promover la energía solar

La cooperativa CALF firmó un convenio con el Banco Provincia del Neuquén (BPN) para que la unidad de servicios CALF Renova pueda ofrecer sus sistemas de generación solar fotovoltaica con financiación directa del Banco, destinada tanto a personas físicas como jurídicas. A través de esta alianza, los usuarios podrán acceder a una línea de préstamos personales con destino específico para energías sustentables, que financia hasta 100% del valor de los equipos, materiales y servicios necesarios para la instalación de sistemas solares, incluyendo el IVA.

De esta manera, CALF Renova se incorpora al programa del Club de Beneficios BPN, posibilitando que los vecinos, vecinas y empresas de la provincia puedan invertir en soluciones de generación renovable con condiciones de pago accesibles y el respaldo de la cooperativa y del banco provincia.

“Este convenio es un paso más en el camino de la transición energética. Buscamos que cada hogar y cada PyME de Neuquén tenga la posibilidad real de generar su propia energía limpia, con acompañamiento técnico y financiero local”, destacaron desde la conducción de CALF. La iniciativa refuerza el compromiso de CALF con la promoción de energías renovables, la eficiencia energética y el desarrollo sostenible de la región, impulsando la participación activa de los usuarios en la construcción de un modelo energético más responsable y colaborativo.