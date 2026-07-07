Un auto volcó en inmediaciones del acceso norte en Neuquén capital, en la zona de los distintos derivadores del cruce de Dr. Ramón y Avenida Alfonsín. Efectivos de la División Tránsito de la Policía de Neuquén acudieron al lugar para ordenar la circulación en un horario crítico.

Las autoridades policiales aún no han informado sobre las causas del siniestro ni el estado de salud de los ocupantes del vehículo

El vuelco complicó la salida desde la capital

La agónica victoria de la selección argentina en octavos de final ante Egipto desató una marea albiceleste que se acercó a festejar en el monumento a San Martín. Hinchas de toda la ciudad se acercaron a este punto tradicional para las celebraciones, pero esta masividad también conlleva un aumento de vehículos circulando y situaciones que complican el regreso.

Las autoridades policiales aún no han informado sobre las causas del siniestro ni el estado de salud de los ocupantes del vehículo. Los primeros datos dan cuenta de que el vuelco habría ocurrido cerca de las 17.30 de este martes.

Piden especial precaución y sobre todo paciencia a quienes circulen por la mano sentido sur-norte. Por el vehículo que quedó sobre la cinta asfáltica debieron reducir a una sola mano el paso en la zona del puente peatonal.

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