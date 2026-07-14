La tierra volvió a moverse este martes en el norte de la provincia. Las estaciones de monitoreo registraron un sismo de magnitud 3,2 que tuvo como epicentro una zona próxima a Añelo, a unos 105 kilómetros de la ciudad de Neuquén. El movimiento se produjo a las 13.03 y, pese a su escasa profundidad, no generó daños ni personas lesionadas.

El informe preliminar indicó que el temblor se originó a cinco kilómetros de profundidad, una característica que lo ubica entre los movimientos superficiales. Además, el epicentro fue localizado a unos 122 kilómetros de 25 de Mayo, en La Pampa, y a 123 kilómetros al noreste de Zapala.

El monitoreo continúa en la región

Los especialistas explicaron que la ubicación del epicentro puede modificarse levemente a medida que se incorporan nuevos datos. Esto ocurre porque la red de estaciones sismológicas de la región aún se encuentra en expansión y las estimaciones iniciales pueden presentar un margen de error de entre 15 y 20 kilómetros.

El seguimiento de estos eventos forma parte del monitoreo permanente que realizan los equipos técnicos sobre la actividad geológica en Neuquén, una provincia donde periódicamente se registran movimientos de baja magnitud.

No hubo consecuencias para la población

Tras el registro del sismo, los organismos de emergencia verificaron la situación y confirmaron que no hubo reportes de daños materiales ni personas afectadas.

Aunque se trató de un movimiento de intensidad moderada, el episodio volvió a poner en agenda el seguimiento de la actividad sísmica en la provincia. Cada nuevo registro permite ampliar la información disponible y mejorar la precisión de los sistemas de monitoreo que funcionan en el norte de la Patagonia.