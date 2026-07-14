Un grupo de deportistas que viajaba a Roque Pérez, en Buenos Aires, perdió dos ruedas de las sillas de ruedas en plena ruta cuando se dirigían hacia una competencia de deporte adaptado. Sin embargo, la odisea tuvo final feliz ya que se consagraron subcampeones.

En diálogo con Mejor Informado, Franco Herrera, había hecho un pedido a la comunidad el pasado jueves 9 de julio, en caso de que alguien encuentre las ruedas que perdieron en viaje, en la Ruta del Desierto.

El equipaje se desprendió mientras viajaban a la competencia y se dieron cuenta kilómetros más adelante. Aunque recibieron ayuda de un grupo de camioneros y difundieron la búsqueda en redes, no lograron recuperar las ruedas de la silla de ruedas que utilizan en la cotideaneidad.

La gloria a pesar del contratiempo

Tras la bronca y angustia de haber perdido este elemento, el grupo continuó con optimismo su viaje hacia el campeonato. Estos participarían del Campeonato Nacional de Pádel en Silla de Ruedas en la provincia de Buenos Aires, organizado por la Asociación Pádel Argentino (APA) y Paradeportes

La odisea tuvo el mejor desenlace posible. Franco, junto a su compañero Lucas Díaz Aspiroz —ocho veces mundialista y dos veces paralímpico—, logró llegar a la final del campeonato y se consagró como una de las duplas más fuertes del Circuito Argentino.

La historia, sin embargo, dejó un capítulo pendiente. Franco contó que, pese a regresar atentos por la misma ruta y detenerse a consultar en cada estación de servicio, nunca lograron recuperar las ruedas extraviadas.

Los próximos desafíos

El deportista comenzó con el deporte adaptado en 2007, luego de que le amputaran el miembro inferior izquierdo y se adentre en distintas disciplinas. "Busqué en el basquet en silla de ruedas y en mi familia el apoyo para seguir la cotidianidad y mejorar mi calidad de vida", relata el deportista.

Actualmente juega para Cripal de Río Negro, en 1ra División de la Federación de Basquet en Silla, además desde 2017 practica padel en silla.

En 2025 se consagró TriCampeon Argentino y Finalista del Master de Padel, también Campeón Argentino de Badminton en silla, SubCampeón Argentino de Basquet en Silla , 4to puesto en el Nacional de Handball en Silla y multicampeon de corridas en ruta en silla.

El próximo desafío de Franco es una gira que realizará en septiembre próximo, en Francia, y luego participará del Mundial 2027 que será en España.