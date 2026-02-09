Un guiño desde Nación: Caputo elogió el programa “Invierta en Neuquén”

El reciente anuncio del gobernador Rolando Figueroa sobre la eliminación de impuestos para proyectos productivos generó repercusión nacional, especialmente por el mensaje del ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo, quien celebró públicamente la iniciativa. Su posteo, con el comentario “Este es el camino. Bravo Rolo”, puso en agenda el alcance de las políticas impositivas impulsadas por Neuquén.

La comunicación de la provincia se realizó a través de la cuenta del mandatario en X, donde presentó el programa “Invierta en Neuquén”, una herramienta orientada a fortalecer la inversión productiva y a facilitar la llegada de nuevos emprendimientos. En el mensaje oficial se remarcó la eliminación de impuestos como parte central de la estrategia de desarrollo provincial.

El gobernador detalló que el programa contempla beneficios impositivos de hasta el 100% en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario, además de subsidios en tarifas de servicios públicos. También incluye la garantía de estabilidad fiscal por 10 años y líneas de crédito promocionales, con el objetivo de diversificar la matriz económica y acompañar proyectos de largo plazo.

El respaldo del ministro Caputo, replicando el anuncio en redes sociales, fue interpretado como un aval a la política económica provincial en un contexto en el que la Nación promueve medidas de incentivo a la inversión. La frase “Bravo Rolo” destacó la sintonía entre ambos gobiernos respecto del impulso al desarrollo productivo y la reducción de cargas fiscales.

También el ministro de Economía de Neuquén, Guillermo Koenig, se refirió a las iniciativas que conforman el llamado “modelo neuquino”, destacando que la provincia se ubicó entre las que mayor empleo privado generaron durante 2025. Remarcó que los avances no están limitados a Vaca Muerta, sino que responden a una estrategia de diversificación económica.

Koenig recordó que el Presupuesto provincial presentado en la Legislatura incluyó una reducción de Ingresos Brutospara más del 95% de los contribuyentes, mediante disminución de alícuotas y modificaciones al régimen de monotributo. Según explicó, estas medidas acompañan un plan integral que busca facilitar inversiones y avanzar en nuevas obras públicas en todo el territorio neuquino.