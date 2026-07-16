La segunda etapa de la Mosconi, entre las prioridades

La Municipalidad de Neuquén dio un nuevo paso en la búsqueda de financiamiento para ejecutar algunas de las obras más importantes proyectadas para los próximos años. Entre ellas aparece la segunda etapa de la avenida Mosconi, uno de los corredores estratégicos para acompañar el crecimiento de la capital provincial.

Durante una recorrida por la obra del SAF del barrio Melipal, el intendente Mariano Gaido confirmó que esta semana mantuvo una nueva reunión técnica con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), luego de un primer encuentro que había surgido tras conversaciones con el gobernador Rolando Figueroa.

"Ayer tuvimos una reunión un poco más técnica y pudimos conversar de las obras que tiene la ciudad como proyectos a desarrollar, como por ejemplo la segunda etapa de la obra de la avenida Mosconi, y varias obras proyectadas con el desarrollo y planificación que tiene Neuquén", explicó el jefe comunal.

Un paquete de proyectos para acompañar el crecimiento

Además de la continuidad de la Mosconi, el municipio presentó una cartera de iniciativas pensadas para responder al crecimiento sostenido de la ciudad.

Entre los proyectos mencionados por Gaido se encuentran nuevos barrios, lotes con servicios y la regularización de sectores que ya fueron consolidados, como La Familia, 26 de Agosto, 2 de Mayo y Peumayén.

El intendente explicó que el objetivo también apunta a planificar el desarrollo urbano de los próximos años y acompañar las inversiones privadas con infraestructura que permita ordenar la expansión de la capital neuquina.

El respaldo que abrió nuevas posibilidades

Uno de los aspectos que, según destacó Gaido, fue bien recibido por las autoridades del organismo internacional es la situación financiera del municipio.

"Se encontró una muy buena recepción, ya que Neuquén es una ciudad que no tiene endeudamiento, con las cuentas ordenadas, con superávit y que puede trabajar en conjunto con la provincia, y la verdad que es un orgullo", sostuvo.

Ese escenario, explicó, permitió avanzar en una instancia técnica para comenzar a analizar cuáles de los proyectos podrán transformarse en futuras obras financiadas por el BID.

Provincia y Municipio avanzan con una agenda común

Las gestiones continuarán en las próximas semanas con un trabajo conjunto entre el gobierno provincial y la Municipalidad de Neuquén para definir qué iniciativas tendrán prioridad.

"Fue muy buena la reunión y vamos a seguir trabajando en conjunto con el gobierno provincial para determinar, de esos proyectos, cuáles son los prioritarios para la ciudad de Neuquén", afirmó Gaido.

La búsqueda de financiamiento internacional se suma así a la planificación de obras que el municipio proyecta para acompañar el crecimiento urbano de la capital y ampliar la infraestructura en distintos sectores de la ciudad.