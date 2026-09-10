La circulación por la Ruta Provincial 67 cambió desde este jueves 10 de septiembre debido al avance de la obra de duplicación de calzada. La restricción alcanza el tramo comprendido entre el empalme con la rotonda de la Ruta Nacional 22 y la progresiva 1+500.

En ese sector trabajan de manera permanente maquinaria pesada y camiones de gran porte, por lo que Vialidad Provincial estableció un esquema de desvíos internos para evitar que los vehículos particulares y de empresas interfieran con los equipos que ejecutan los trabajos.

La medida también busca preservar el terreno que está siendo preparado para la futura calzada.

El ingreso al sector de obra queda prohibido

Uno de los puntos centrales de la nueva disposición es que los conductores deberán utilizar exclusivamente los caminos alternativos habilitados.

El esquema está señalizado y los desvíos deben tomarse desde la rotonda de la Ruta de Circunvalación, sobre la Ruta Nacional 22.

El organismo vial remarcó que queda prohibido ingresar o realizar el cruce transversal por el sector identificado en rojo, correspondiente al terreno donde se prepara la futura calzada.

La advertencia es especialmente importante porque el movimiento constante de equipos viales genera situaciones de riesgo cuando otros vehículos ingresan a la traza en ejecución.

Una maniobra puede afectar también la obra

La restricción no responde únicamente a una cuestión de circulación. El ingreso indebido al terreno en preparación puede dañar los trabajos de suelo y las bases de la futura calzada.

Esos daños obligan a realizar tareas de reparación y reacondicionamiento, además de interferir con el avance previsto de la obra.

Por eso, Vialidad solicita respetar tanto la señalización como las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

Los desvíos se mantendrán por etapas

La circulación se irá modificando de acuerdo con el avance de los distintos frentes de obra y las tareas de pavimentación.

El esquema de desvío interno utilizado durante esta etapa será, además, el mismo que funcionará de manera permanente una vez terminada la duplicación de la Ruta Provincial 67.

La recomendación para quienes transiten por la zona es clara: no ingresar a la traza en ejecución, respetar los desvíos y prestar atención a la señalización.

Consultas y asistencia

Los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Provincial a través de su línea oficial de WhatsApp: 2942-572138.