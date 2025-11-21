La Provincia adjudicó la obra de duplicación de la calzada de la Ruta Provincial 67, un proyecto estratégico para reforzar la conectividad entre la región Confluencia y Vaca Muerta. La iniciativa se suma a los 19 frentes de obra activos del plan de pavimentación más grande en la historia de Neuquén.

La ejecución estará a cargo de la unión transitoria de empresas Pose S.A.–Coarco S.A., con una inversión oficial de $24.772 millones. El tramo inicial comprende 19 kilómetros paralelos a la traza existente y demandará 24 meses de trabajo, lo que permite proyectar su finalización para fines de 2027, según detalló Upefe.

La Ruta 67 nació para descomprimir el tráfico —especialmente el tránsito pesado— de la Ruta Provincial 7. Sin embargo, el crecimiento acelerado de la actividad hidrocarburífera y la expansión metropolitana de Neuquén obligaron a ampliar su capacidad. La nueva calzada busca mejorar la circulación en una zona con altos índices de siniestralidad y reducir los costos que generan las demoras en horas pico para la industria.

La provincia atraviesa una etapa decisiva para aprovechar sus recursos energéticos y, en ese marco, acordó con el sector privado la necesidad de acelerar inversiones en infraestructura vial. La duplicación de la Ruta 67 forma parte de un plan mayor, que incluye el by pass de Añelo, la pavimentación de la Ruta 7 por Cortaderas, la repavimentación de la Ruta 6 entre Rincón de los Sauces y Crucero Catriel y el próximo inicio de la circunvalación petrolera, un corredor de 51 kilómetros entre rutas 8, 17 y el nuevo desvío de Añelo.