Las obras que se llevan adelante en la Avenida Mosconi, en Neuquén capital, generaron cambios en el servicio de transporte público. En este contexto, la Línea 14 de colectivos informó que su recorrido habitual se encuentra temporalmente modificado hasta nuevo aviso.

De acuerdo con la información difundida a través de la aplicación COLE, el desvío transcurre por las calles Alcorta, Don Bosco, Chile y Leguizamón, para luego retomar su trayecto original. Esta modificación tiene como objetivo garantizar la seguridad de los pasajeros y la continuidad del servicio mientras se desarrollan los trabajos de mantenimiento y mejora en la avenida.

Como consecuencia del desvío, la parada N° 2252, ubicada en Leguizamón y Planas, queda suspendida por tiempo indeterminado, hasta que las autoridades del servicio confirmen su reactivación.

Desde el sistema de transporte se solicita a los pasajeros que verifiquen el recorrido actualizado en la app COLE, a fin de planificar sus viajes y evitar confusiones. Los usuarios podrán consultar el mapa del recorrido temporal y recibir notificaciones sobre cualquier cambio adicional en el servicio.

Las modificaciones temporarias

La Línea 14 modifica temporalmente su recorrido: