Con una temporada marcada por nevadas tardías y mucha influencia de turismo brasileño, la ocupación hotelera promedio de julio en Villa La Angostura fue del 39,6%, a comparación del 48,6 del año pasado en la misma época, según datos oficiales de la Secretaría de Turismo.

Este relevamiento se realizó sobre establecimientos habilitados de la localidad, reflejando un porcentaje más bajo del que se esperaba para esta época.

A pesar de que estos números no fueron los esperados por los prestadores, la segunda quincena mostró un aumento en cuanto a movimiento turístico en comparación a los primeros quince días. Esto se debió principalmente a la llegada de las nevadas más importantes.

En comparación, desde el 18 de julio hasta el 30 el promedio de la ocupación fue de 47%, mientras que en la primera había sido de 39,8.

En cuanto a los turistas más influyentes, destacaron los visitantes desde Buenos Aires y el mercado brasileño. Aunque agosto muestra un panorama favorable por una gran cantidad de consultas, todo depende de la nieve que caiga en las próximas semanas.

Desde el sector manifestaron que aunque la temporada no ha alcanzado para cubrir los gastos, ver la cantidad de turismo brasileño aumenta las expectativas, frente a una semana que promete una nueva gran nevada.