Villa Pehuenia-Moquehue rompió récord de ocupación en julio con más de 2.400 turistas

Villa Pehuenia-Moquehue cerró julio con uno de los mejores registros turísticos de la temporada de invierno 2026 en Neuquén. El destino alcanzó un 89% de ocupación durante la anteúltima semana del mes y se ubicó entre los puntos cordilleranos con mayor movimiento de visitantes de la provincia.

El período de mayor demanda coincidió con el inicio del receso escolar de Buenos Aires. Durante esos días, más de 2.400 turistas llegaron a la localidad para disfrutar de la nieve, los paisajes cordilleranos y las actividades que ofrece la zona.

Aumentó sus niveles de ocupación respecto al año pasado

Los datos oficiales del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén muestran un crecimiento de 21 puntos porcentuales en la ocupación acumulada entre el 6 y el 26 de julio, en comparación con el mismo tramo de 2025.

El registro se elaboró con la información aportada por los establecimientos de alojamiento de Villa Pehuenia-Moquehue al área de informes turísticos municipal. Los números reflejan una mayor llegada de visitantes durante las vacaciones de invierno y una recuperación sostenida de la actividad turística.

El movimiento más intenso se concentró durante el sábado 25 y domingo 26 de julio. En esas jornadas, la disponibilidad de alojamiento fue reducida ante la llegada de familias que eligieron la aldea de montaña como destino para sus vacaciones.

La nieve y los paisajes cordilleranos

Durante la temporada, turistas recorrieron los alrededores del cerro Batea Mahuida, los lagos Aluminé y Moquehue, y los senderos rodeados de araucarias. La propuesta gastronómica y las actividades al aire libre también formaron parte de la experiencia elegida por quienes llegaron desde distintos puntos del país.

El registro se elaboró con la información aportada por los establecimientos de alojamiento de Villa Pehuenia-Moquehue al área de informes turísticos municipal

El resultado de julio posiciona a Villa Pehuenia-Moquehue dentro del circuito de destinos invernales más buscados de Neuquén. La localidad mantiene sus propuestas durante agosto, con nuevas oportunidades para quienes buscan disfrutar del invierno patagónico.