En el marco del Día de la Trabajadora y del Trabajador Gastronómico, Villa Pehuenia Moquehue rindió homenaje a quienes, con su labor cotidiana, transforman la gastronomía en uno de los principales motivos por los que miles de turistas eligen regresar cada año a la localidad cordillerana.

Desde el municipio destacaron que detrás de cada plato hay personas que reciben a los visitantes con dedicación, calidez y pasión, convirtiendo cada comida en una experiencia que forma parte de los recuerdos de quienes recorren este destino.

"Hay quienes llevan toda una vida cocinando en Villa Pehuenia-Moquehue, y quienes llegaron y la eligieron para trabajar en sus cocinas. Unos y otros pusieron en valor esta tierra a través de sus sabores, sus productos, sus estaciones. Y en su día, merecen ser reconocidos".

La gastronomía se consolidó con el paso de los años como uno de los grandes sellos de identidad de Villa Pehuenia Moquehue. Ese recorrido permitió que la localidad fuera reconocida como Capital de la Gastronomía Neuquina y que hoy sea la sede permanente de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, uno de los encuentros culinarios más importantes de la Patagonia.

"Convertir el sabor en una experiencia que invita" es el concepto elegido por la Municipalidad para resumir el aporte de quienes trabajan todos los días en restaurantes, casas de té, cervecerías, emprendimientos familiares, alojamientos gastronómicos y espacios donde la cocina regional ocupa un lugar central.

El reconocimiento también alcanzó a productores locales, pasteleros, panaderos, mozos, bartenders y a todos los integrantes de la cadena gastronómica, cuyo trabajo permite fortalecer una propuesta basada en los sabores patagónicos, los productos regionales y la hospitalidad característica de la aldea de montaña.

Matías Tesoriero, cocinero de Borravino, lleva años cocinando en el destino y lo resume así:

"Para mí, la gastronomía es una forma de vida. Es lo que elegí hacer y lo que me apasiona. Aquí tengo la posibilidad y el privilegio de trabajar rodeado de paisajes únicos, y eso influye en la cocina que hago. Cada estación trae sus productos y eso marca el ritmo del menú que voy planteando. Después de tanto cocinar, entendí que la gastronomía también es una forma de mostrar quiénes somos, y de poner en valor esta aldea de montaña."

Desde el municipio remarcaron que la gastronomía no solo representa una actividad económica clave, sino también una expresión de la cultura local y un puente entre residentes y visitantes, que encuentran en cada receta una forma de conocer la historia, las tradiciones y la identidad de la región.

María Emilia Rovetto, de Mandra, otra de las hacedoras de sabores locales, compartió su experiencia:

"Para mí es un privilegio y un orgullo poder cocinar en este lugar paradisíaco que elegí para vivir. Durante todos estos años fuimos creciendo y renovándonos constantemente, incorporando productos artesanales, y siempre poniendo en valor los sabores de nuestra región"

La celebración llega pocos meses después de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, evento que volvió a reunir a chefs reconocidos, productores y miles de visitantes, consolidando el perfil gastronómico de Villa Pehuenia Moquehue como uno de los principales destinos culinarios del país.

Al cerrar el homenaje, las autoridades municipales agradecieron el compromiso de toda la familia gastronómica y destacaron que son ellos quienes, con profesionalismo y vocación de servicio, hacen que cada viaje a Villa Pehuenia Moquehue también quede grabado en la memoria por sus sabores.

"Detrás de cada plato hay personas que, todos los días, eligen recibir a quienes visitan Villa Pehuenia Moquehue con dedicación, calidez y mucho sabor", expresaron desde la comuna al saludar a los trabajadores del sector.

El mensaje remarca que la gastronomía es uno de los pilares de la identidad local y un elemento que distingue a la localidad dentro del mapa turístico provincial. No es casual que Villa Pehuenia Moquehue haya sido reconocida como Capital de la Gastronomía Neuquina y sea sede de la tradicional Fiesta Nacional del Chef Patagónico, uno de los eventos gastronómicos más importantes del sur argentino.