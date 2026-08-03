Las vacaciones de invierno 2026 en Argentina registraron un notable aumento en el movimiento turístico, con 4,6 millones de personas que recorrieron distintas regiones del país. Este flujo generó un gasto total de US$1.412 millones, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El crecimiento en la cantidad de turistas fue del 5,9% respecto a 2025, mientras que el impacto económico ascendió un 2,5%, alcanzando un total de $2,12 billones a precios constantes. La estadía promedio se ubicó en 4 días, levemente superior a los 3,9 días del año anterior, aunque el gasto diario promedio descendió un 5,6% ajustado por inflación, situándose en $115.115.

400.000 turistas internacionales mejoraron los índices en este período

Según CAME, factores climáticos y deportivos influyeron en el desarrollo de la temporada. La nieve tardía en las zonas montañosas y el Mundial de fútbol demoraron el inicio de las vacaciones, generando resultados heterogéneos en los destinos turísticos. La llegada de unos 400.000 turistas internacionales contribuyó a compensar la menor demanda del turismo interno.

El Mundial también impactó en los desplazamientos: miles de turistas argentinos viajaron a Estados Unidos para seguir a la selección nacional, lo que afectó a ciertos destinos locales. Por otro lado, la visibilidad internacional que otorgó el torneo atrajo a numerosos visitantes extranjeros interesados en descubrir Argentina.

A pesar de la recuperación, la cantidad de viajeros aún se mantiene un 16,9% por debajo del récord de 2023. En 2025, los viajes internos habían experimentado una caída del 11%.

Los mejores resultados se observaron en las ciudades de nieve y montaña, beneficiadas por intensas nevadas en la segunda mitad de julio. Bariloche encabezó la temporada con una ocupación cercana al 85%, seguida por Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel y Malargüe.

Asimismo, destinos como Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca destacaron por su activa agenda cultural, gastronómica y deportiva. En particular, Tucumán atrajo turistas de todo el país durante las celebraciones del 9 de julio, que contaron con la presencia de autoridades gubernamentales.

En contraposición, la Costa Atlántica y gran parte de la provincia de Buenos Aires registraron uno de los inviernos más flojos de los últimos años, afectados por la menor demanda y el desplazamiento del gasto turístico hacia el Mundial.

Respecto a los costos para quienes vacacionaron en julio, desde CAME destacaron que “el factor precio también influyó en las decisiones de viaje durante la temporada”.

Un informe de la Fundación ECOSUR reveló que Córdoba fue el destino nacional más económico para vacacionar en familia durante una semana, con un costo estimado de US$3.420, seguido por Mendoza (US$3.625) y Salta (US$4.213).

Vacaciones de invierno en Argentina crecen 5,9% y generan un gasto turístico récord de US$1.412 millones

En contraste, Bariloche presentó la canasta turística más elevada, con US$4.859, debido principalmente al mayor costo del alojamiento en plena temporada invernal. Sin embargo, el estudio concluyó que, incluyendo los pasajes aéreos, vacacionar dentro del país sigue siendo, en general, más conveniente que viajar al exterior.