En la segunda jornada de la 20° edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, Arturo de Gregorio, celebró la enorme convocatoria de gente y el clima ideal que acompañó el evento. En una entrevista exclusiva con Tardes de Primera, el intendente de Villa Pehuenia reflexionó sobre la importancia de estos eventos para la difusión de un atractivo turístico y cultural.

"Para nosotros es un orgullo poder estar mostrando todo lo que está pasando en la edición número 20° de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico. Vino muchísima gente: tenemos ocupación plena en la localidad y el clima es ideal". Con esas palabras, Arturo de Gregorio, intendente de Villa Pehuenia, celebró la convocatoria del evento turístico-gastronómico ante el conductor de Tardes de Primera, Huguex Cabrera.

De Gregorio remarcó que, a diferencia de la jornada inaugura, este sábado la oferta de chefs se convirtió en el alago federal. "Vinieron de Mendoza, Chaco, Córdoba y por supuesto, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego", enumeró el intendente ante las cámaras de 24/7.

Como ha ocurrido en la distintas ediciones anteriores, este año la Fiesta Nacional del Chef Patagónico cuenta con la presencia de la madrina del evento, la reconocida cocinera Dolly Irigoyen. En este sentido, de Gregorio celebró que comparta su experiencia con quienes se dieron cita en Villa Puehuenia. "Ella estuvo en casi todas las ediciones y en la edición número 20 no podía faltar. Para nosotros es un placer. Sabemos lo que ella genera en todos los chef del país", destacó.

Rolando Figueroa, presente en la edición número 20 de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico

El intendente de Villa Pehuenia celebró la presencia del gobiernador de la provincia de Neuquén Rolando Figueroa en el evento. "Los vimos ayer y hoy. Sabemos que tiene una agenda apretada, pero para nosotros es un orgullo que haya venido y que pueda disfrutar de las gastronomía de los chefs de Villa Pehuenia, de la Patagonia y de todo el país", añadió de Gregorio.

La entrevista completa de Tardes de Primera con el intendente de Villa Pehuenia, Arturo de Gregorio