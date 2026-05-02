Todo el sabor de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico se disfruta a pleno en Villa Pehuenia. Este viernes 1 de mayo tuvo lugar la jornada inaugural con una gran convocatoria, que se incrementó durante este sábado. Convocatoria que incluyó autoridades provinciales y regionales y promete deleitar a todas aquellas personas que se acerquen al predio hasta el domingo 3 de mayo.

La Fiesta Nacional del Chef Patagónico, uno de los más destacados del calendario turístico y cultural de la provincia de Neuquén, abrió sus puertas, en coincidencia con el Día del Trabajador, con una amplia participación de vecinos, turistas y referentes del sector. De esta manera, se consolida una vez más como un punto de encuentro clave en torno a la identidad culinaria patagónica.

Autoridades presentes en la inauguración del evento gastronómico

Durante la primera jornada participaron el gobernador Rolando Figueroa; el presidente de NeuquenTur, Gustavo Fernández Capiet; el subsecretario de Turismo, Sergio Schiaccitano; y la gerente general de NeuquenTur, Silvana Cerda. También acompañaron el intendente de Villa Pehuenia, Arturo de Gregorio, y la madrina de lujo de esta vigésima edición, la reconocida cocinera Dolly Irigoyen.

Rolando Figueroa dijo presente en la nueva edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico

Actividades gastronómicas y talleres en Villa Pehuenia

La programación comenzó con la apertura del Espacio de Formación Gastronómica, donde se inició la elaboración de la “Torta de las 20 ediciones”, una propuesta que se desarrollará durante todo el fin de semana junto al cocinero y docente Nahuel Salas.

A lo largo del día, el público participó de diversos talleres, entre ellos el de producción orgánica de vegetales, a cargo de Estefanía Ferrari, y el de elaboración de embutidos, dictado por Martín Mosqueira y Christian Itcovici.

Propuestas para niños: experiencias gastronómicas para toda la familia

En paralelo, los más chicos disfrutaron de “Kocinerito’s por un día”, una actividad pensada especialmente para acercar a las infancias al mundo de la cocina de forma lúdica y educativa.

Cocina patagónica en vivo: chefs y estudiantes de toda la región

Uno de los ejes principales de la jornada fue el segmento “Cocina la Patagonia”, que reunió a cocineros y estudiantes de gastronomía de distintas provincias en clases magistrales.

Participaron representantes de La Pampa, Río Negro, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz y Chile, junto con estudiantes de la Tecnicatura en Gastronomía de Zapala, la Escuela de Cocineros Patagónicos y el Instituto Tecnológico Superior de Bariloche.

Shows en vivo y música en la Fiesta Nacional del Chef Patagónico

La música también tuvo protagonismo durante la jornada inaugural, con la presentación de DJ Fran Gosetti en el patio regional y espectáculos en vivo en el patio gourmet. Allí se presentaron artistas como Runa, Matías Hermosilla, Trawün y Guille Quiroz.

Qué actividades continúan el fin de semana en Villa Pehuenia

La Fiesta Nacional del Chef Patagónico seguirá durante el fin de semana con una agenda cargada de propuestas gastronómicas, clases, espectáculos y actividades para toda la familia. El evento reafirma así a Villa Pehuenia como uno de los destinos más convocantes del turismo gastronómico en la región.