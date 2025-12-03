Turismo, cultura y deporte: las claves del finde XXL en Neuquén

El próximo fin de semana largo en Neuquén propone múltiples opciones para quienes buscan una escapada con naturaleza, cultura y tradición. Con la temporada de pesca ya habilitada y las termas abiertas, localidades de toda la provincia suman propuestas especiales que combinan eventos gastronómicos, festivales musicales y competencias deportivas, promoviendo la participación comunitaria y el desarrollo local.

Festival de Cerveza Artesanal en Aluminé

Entre el 4 y el 7 de diciembre, Aluminé será sede del 12° Festival Provincial de Cerveza Artesanal, con entrada libre y gratuita. Participarán 18 productores cerveceros, habrá concurso con cata a ciegas, patio gastronómico, espectáculos en vivo y acciones de prevención sobre consumo responsable. Además, el jurado del Concurso Neuquino evaluará bajo la guía oficial de la World Beer Cup 2025, premiando a las mejores cervezas de la región.

Fiesta Intercultural Pulmarí: cultura y sabores locales

La 7° edición de la Fiesta Provincial Intercultural Pulmarí se realizará el 6 y 7 de diciembre en el Predio Ferial Regional. Con entrada gratuita, incluirá platos típicos como chivo y cordero al asador, actividades criollas, concurso de hacheros, espectáculos musicales y exposición de artesanos, reafirmando el aporte cultural mapuche y el espíritu de la comunidad rural.

Celebración de los crianceros en El Huecú

En el norte neuquino, El Huecú será anfitrión de la 26° Fiesta Provincial y 28° Fiesta Regional del Criancero. El evento homenajeará el trabajo rural tradicional con jineteadas, carreras de sortija, doma, música, danzas y presencia de productores y artesanos locales. La propuesta busca visibilizar el oficio y la identidad criancera del Alto Neuquén.

Deporte y naturaleza en el Duatlón Tierras Milenarias

Villa Pehuenia - Moquehue debutará con el Duatlón Desafío Tierras Milenarias, una competencia que incluye running y mountain bike en medio de bosques de pehuenes y senderos cordilleranos. Con modalidad individual y en duplas, el evento fusiona deporte y paisaje en un recorrido pensado para atletas y amantes de la naturaleza, con organización local y propuestas gastronómicas complementarias.

Multiaventura en el corazón del Pehuén

Del 6 al 8 de diciembre también se desarrollará una salida multiaventura en Villa Pehuenia y Aluminé. La actividad combinará kayak, cicloturismo y rafting, incluyendo traslados, alojamiento, comidas, guías habilitados y cobertura de seguros. La propuesta es organizada por agencias locales y promueve el turismo activo en escenarios naturales únicos, como el lago Moquehue y el río Aluminé.