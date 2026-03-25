La ocupación turística en Neuquén rondó el 50%: cuáles fueron los destinos más elegidos

El Gobierno de Neuquén realizó un balance positivo del último fin de semana largo, marcado por el movimiento turístico en distintos destinos y atravesado también por la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Si bien se trató de un período particular por su cercanía con fin de mes y la proximidad de un nuevo feriado extendido, se observaron buenos niveles de ocupación en gran parte del territorio provincial.



De acuerdo con la información brindada por el subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano, los principales destinos turísticos registraron niveles de ocupación superiores al 50%, con picos cercanos al 60% en localidades del sur neuquino. En ese sentido, San Martín de los Andes y Villa la Angostura se destacaron como los puntos más elegidos, consolidando su posicionamiento dentro de la oferta turística.



El fin de semana estuvo acompañado por una nutrida agenda de actividades turísticas, culturales y productivas en distintos puntos de la Provincia, que contribuyeron a dinamizar el movimiento de visitantes. Con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, también se celebró el Día Mundial del Agua donde se promovieron propuestas que combinaron naturaleza, identidad y conciencia ambiental.



Entre los eventos destacados, la Vendimia Neuquina ofreció experiencias enoturísticas en la Capital y en San Patricio del Chañar, mientras que localidades como Centenario, Loncopué, Rincón de los Sauces y Añelo desplegaron ferias, encuentros gastronómicos, actividades tradicionales y fiestas populares. A su vez, iniciativas vinculadas al turismo activo y sostenible, como la travesía binacional en kayak y la Media Maratón de los Ríos en la ciudad de Neuquén, sumaron propuestas recreativas que fortalecieron la oferta integral del destino durante el fin de semana largo.



El comportamiento del turismo durante el fin de semana respondió a un contexto particular del calendario, con gastos asociados al inicio del ciclo lectivo y la cercanía de Semana Santa, uno de los períodos más importantes del año para el sector. Aun así, desde el organismo se consideró que los niveles alcanzados son positivos para esta época del año, especialmente en destinos con amplia capacidad de servicios turísticos.



En cuanto a la distribución territorial, se destacó el buen desempeño de todas las regiones. El norte neuquino alcanzó altos niveles de ocupación en las hosterías provinciales, con registros cercanos al 90%, mientras que en la zona cordillerana continuó la demanda vinculada a actividades como la pesca deportiva. Asimismo, las termas también mostraron un funcionamiento sostenido durante el fin de semana.



Las expectativas para el próximo fin de semana largo de Semana Santa son favorables. Actualmente, los niveles de reservas se ubican entre el 40 y el 50%, a lo que se suma la habitual demanda espontánea de último momento, lo que permite proyectar un incremento en la ocupación en los distintos destinos de la Provincia.



